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Центробанк: отсрочка по кредитам не будет бесплатной
Банки продолжат начислять проценты на кредит, которые увеличат сумму долга
Кредитные каникулы, которые предоставляются пострадавшим из-за ситуации с распространением коронавируса COVID-19, не являются бесплатными, сообщили в Центральном банке. Банки продолжат начислять проценты на кредит, которые увеличат сумму долга. По ипотечным кредитам — начисляются проценты по ставке, установленной в договоре ипотеки, пишет «Коммерсант».
«По кредитным картам и потребительским кредитам в льготный период на сумму основного долга (или задолженности по карте) начисляются проценты по льготной ставке, рассчитываемой как 2/3 среднерыночной ставки по аналогичному виду кредита (займа), которую рассчитывает Банк России и которая была актуальна на дату направления заемщиком требования кредитору»,— говорится в разъяснениях ЦБ. Отмечается, что реструктуризация не отразится негативным образом на кредитной истории клиента и поможет сохранить его статус надежного заемщика. Банк России рекомендует не использовать право на кредитные каникулы, если у заемщиков есть возможность обслуживать долги.
Напомним, президент Владимир Путин подписал закон о предоставлении кредитных каникул гражданам, индивидуальным предпринимателям и субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП),
Ввести каникулы по потребительским и ипотечным кредитам для заемщиков, чей доход снизился более чем на 30%,— одна из мер, озвученных президентом в обращении к россиянам 25 марта.
Ранее в ЦБ посоветовали банкам самостоятельно проверять факты снижения доходов заемщиков, которые просят изменить условия кредитного договора, а также не штрафовать добросовестных заемщиков. Кроме того, регулятор позволил банкам снять нагрузку с капитала в размере 110 млрд руб., что может позволить им выдать кредиты на суммы свыше 1 трлн руб.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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