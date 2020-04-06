www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 77.73 р. 100 JPY: 71.4 р.
EUR: 85.74 р. 10 CNY: 10.96 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Финансы
Банки
Распечатать

Центробанк: отсрочка по кредитам не будет бесплатной

06 Апреля 2020, 11:47 | В России

Банки продолжат начислять проценты на кредит, которые увеличат сумму долга

Кредитные каникулы, которые предоставляются пострадавшим из-за ситуации с распространением коронавируса COVID-19, не являются бесплатными, сообщили в Центральном банке. Банки продолжат начислять проценты на кредит, которые увеличат сумму долга. По ипотечным кредитам — начисляются проценты по ставке, установленной в договоре ипотеки, пишет «Коммерсант».

«По кредитным картам и потребительским кредитам в льготный период на сумму основного долга (или задолженности по карте) начисляются проценты по льготной ставке, рассчитываемой как 2/3 среднерыночной ставки по аналогичному виду кредита (займа), которую рассчитывает Банк России и которая была актуальна на дату направления заемщиком требования кредитору»,— говорится в разъяснениях ЦБ. Отмечается, что реструктуризация не отразится негативным образом на кредитной истории клиента и поможет сохранить его статус надежного заемщика. Банк России рекомендует не использовать право на кредитные каникулы, если у заемщиков есть возможность обслуживать долги.

Напомним, президент Владимир Путин подписал закон о предоставлении кредитных каникул гражданам, индивидуальным предпринимателям и субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП),

Ввести каникулы по потребительским и ипотечным кредитам для заемщиков, чей доход снизился более чем на 30%,— одна из мер, озвученных президентом в обращении к россиянам 25 марта.

Ранее в ЦБ посоветовали банкам самостоятельно проверять факты снижения доходов заемщиков, которые просят изменить условия кредитного договора, а также не штрафовать добросовестных заемщиков. Кроме того, регулятор позволил банкам снять нагрузку с капитала в размере 110 млрд руб., что может позволить им выдать кредиты на суммы свыше 1 трлн руб.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

Автор:
Теги: валюта  ипотека  трамп  статистика  рубль  прогноз  Центробанк  евро  коронавирус  нефть  процент  фьючерс  динамика  экономика  brent  акции  доллар  карантин  баррель  кредит 



Новости партнеров




Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Электронное периодическое издание «Золотой Рог – пресса» («Zrpress»).

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: [email protected]

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: [email protected]