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Рынки отреагировали на сообщение о создании лекарства от коронавируса
При этом информация об этом еще не имеет официального подтверждения
В четверг российский рынок акций продолжает восстановление, следуя за позитивной динамикой зарубежных площадок и котировками нефти. По сообщениям СМИ, ученые из университета Zhejiang (КНР) создали препарат для лечения коронавируса. Несмотря на то, что информация об этом еще не имеет официального подтверждения, сообщения приободрили покупателей рисковых активов.
Среди лидеров роста на российском рынке акции Аэрофлота. Бумаги отыгрывают позитивную отчетность компании за IV квартал и 2019 год по РБСУ, а также тот факт, что российский авиаперевозчик в числе немногих операторов сохранил за собой возможность полетов в Китай. В свою очередь, акции Яндекса продолжают рост на новостях о начале продаж медиасистемы Яндекс.Авто в дилерских автоцентрах. Также спросом в среду пользуются бумаги Сургутнефтегаза, Алросы, ФСК ЕЭС.
Внешний фон остается преимущественно позитивным. Фьючерсы на американские индексы подрастают, накануне индексы США прибавили на 1,5-2,1%. Биржи АТР также продолжили восстановление на фоне экономических стимулов Пекина и снижения рыночных страхов, связанных с распространением коронавируса. Биржевые индексы КНР прибавили 0,8-2,1%, Nikkei 225 и Hang Seng – по 1%. Не остаются сегодня в стороне от общерыночного восстановления риск-аппетитов и европейские биржевые площадки.
Макроэкономическая статистика между тем сюрпризов не приносит. Январский индекс PMI для сферы услуг Германии вышел на уровне ожиданий, а композитный индекс деловой активности (PMI) еврозоны от Markit немного превзошел прогноз аналитиков (факт 51,3 п. при прогнозе 50,9 п.). Во второй половине торговой сессии на настроения участников торгов могут повлиять данные по изменению в январе числа занятых в несельскохозяйственном секторе США от ADP, сальдо торгового баланса США в декабре и недельные запасы сырой нефти от американского Минэнерго.
По нашему мнению, текущий эмоциональный подъем на рынках, вызванный сообщениями СМИ о создании китайской исследовательской группой лекарства от коронавируса, будет непродолжительным, потому что в любом случае понадобятся клинические испытания нового средства, а они могут продлиться от нескольких месяцев до года. И то, каким в реальности будет масштаб распространения заболевания на момент, когда препарат будет допущен для лечения зараженных, сегодня сказать невозможно. Поиски вакцины – важнейшего инструмента сдерживания распространения заболевания – ведутся одновременно в нескольких странах. Так что пока из условного позитива можно считать только то, что темпы заражения коронавирусом стабилизировались, а уровень смертности остается низким (2,1%).
По нашим оценкам, индекс Мосбиржи может завершить торги среды в районе 3120-3150 пунктов.
Сергей ДЕЙНЕКА, финансовый аналитик «БКС Премьер», Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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