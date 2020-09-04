Рубль стремительно "деревенеет"

Сколько будет стоить нацвалюта к концу года

При благоприятном сценарии на ближайшие 3–4 месяца курс национальной валюты способен укрепиться до 70 руб./$ и 84 руб./€, рассказали опрошенные «Известиями» аналитики. Но, по общему признанию, такой вариант маловероятен — сейчас слишком много факторов неопределенности как в России, так и за ее пределами, которые в любой момент могут сыграть против отечественной денежной единицы.

Давление на рубль могут оказать падение цен на нефть, введение новых санкций Западом из-за обострения геополитической ситуации, вторая волна пандемии и президентские выборы в США. Если эти риски в той или иной мере реализуются, то доллар может подорожать до 80 рублей, а евро — до 92, прогнозируют эксперты. При этом справедливым значением курса нацвалюты без внешних негативных факторов аналитики считают уровни в 73 руб./$ и 85 руб./€.

В группе риска

3 сентября доллар дорожал до 75,85 рубля, евро — до 89,58 рубля. Таким образом, сентябрь продолжает августовский тренд, когда национальная денежная единица испытывала стресс с разных сторон, что привело к высокой волатильности. Хотя курс двигался скачками, рубль только слабел. За последний месяц его стоимость снизилась на 3% к доллару и на 3,4% к евро.

Традиционно на стоимость российской валюты влияют экономические факторы, в первую очередь цена на нефть. В четверг баррель Brent стоил около $44, показывают данные Bloomberg. Хотя это лучше апрельских значений, когда котировки проваливались до $20, до уровня прошлого года — $60–68 за баррель — еще далеко.

Цена способна вновь снизиться к рубежам $40–42 после окончания ураганов в нефтеносном Мексиканском заливе, отметил главный аналитик «ТелеТрейд» Марк Гойхман. А по прогнозам МЭА и ОПЕК, спрос на черное золото не достигнет уровня прошлого года даже в следующем, тогда как предложение будет только расти, добавил он.

Возможность второй волны COVID-19 также оказывает давление на рубль. Последствия пандемии до конца не осознаны, поскольку имеют накопительный эффект, и глобальная экономика только начинает ощущать разрыв логистических цепочек, прокомментировал руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев. Вторая волна может вызвать распродажу на рынке активов развивающихся стран так же, как это происходило в марте, предупредил он.

С другой стороны, нынешняя политика Федеральной резервной системы оказалась на руку развивающимся рынкам, напомнил Марк Гойхман из «ТелеТрейд». Центробанк США дал понять, что еще долго будет держать ставки низкими, а значит, кредиты по всему миру останутся дешевыми. Прямого значения для российской валюты это не имеет, объяснил он, но поддерживает нефтяные цены на достаточно высоком уровне, а также способствует некоторому ослаблению доллара.

Неопределенность хуже

Помимо экономических стрессов, рубль оказался во власти политического давления. Именно геополитические волнения и опасения санкций в отношении России сейчас оказывают наибольшее влияние на курс доллара к рублю, отметил старший аналитик БКС Виталий Громадин. Это происходит на фоне противостояния в Белоруссии и обвинительной риторики канцлера Германии Ангелы Меркель по поводу ситуации с Алексеем Навальным.

Чтобы ввести санкции из-за якобы отравления блогера, сначала надо доказать к этому причастность России, поэтому поводом к введению ограничений может стать что-то еще, сказал эксперт Академии управления финансами и инвестициями Илья Запорожский.

— Не так страшны сами санкции, как спираль многократных ответных мер и неопределенность, к которой такая ситуация ведет. Любые дополнительные негативные комментарии от западных лидеров могут усугубить положение рубля, — сказал Илья Запорожский.

Когда рестрикции вводились из-за волнений на Украине, их влияние на рубль было куда менее ощутимым, чем эффект от падения цен на нефть ближе к концу 2014 года, напомнил Виталий Громадин из БКС. Поэтому сейчас больше пугает именно неопределенность, но вполне возможно, что негативный эффект для экономики окажется значительным, предположил он.

Возрастает вероятность применения «адских санкций», которые обсуждаются конгрессом США с декабря 2019 года, сказал Марк Гойхман из «ТелеТрейд». По его мнению, речь может идти, например, о запрете на вложения в российские ОФЗ для иностранных инвесторов и блокировке корсчетов крупных российских банков в США.

Не стоит также недооценивать роль предстоящих президентских выборов в Америке, которые пройдут 3 ноября, предупредил Илья Запорожский. Победа Джо Байдена и демократов с их антироссийской риторикой будет ударом не только по рублю, но и по рынку США, поскольку у этой партии есть планы увеличить налоги крупных корпораций и лиц с высокими доходами. Падение цен на американские активы потянет за собой и развивающиеся площадки, добавил он.

Рубль находится под давлением, и до нового года ситуация вряд ли изменится, сошлись в прогнозе аналитики. Если события будут развиваться по негативному сценарию, то до конца 2020-го мы увидим доллар дороже 80 рублей, а евро шагнет к уровню 90–92 рубля.

Вероятность благоприятного сценария тоже остается, хотя она и невелика. Для его реализации необходимо отсутствие новых санкций, восстановление спроса на нефть, повышение нефтяных котировок до $50 за баррель, отсутствие второй волны пандемии и восстановление мировой экономики, отметил Артем Деев из AMarkets. Справедливое значение курса нацвалюты без внешних негативных факторов сейчас составляет 73 рубля для доллара и 85 — для евро.

В отличие от доллара и евро рубль сохраняет положительную доходность, российский бюджет не нуждается в количественном смягчении, а международные резервы на треть превышают общие внешние обязательства, напомнил ведущий аналитик «Открытие Брокер» Андрей Кочетков.

При реализации благоприятного прогноза курс может составить 70–72 руб./$ и 84–85 руб./€.