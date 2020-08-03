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В России предложили отменить НДС, НДФЛ, налог на прибыль и страховые взносы

03 Августа 2020, 09:17 | В России

Вместо них собираются ввести один налог

Российские чиновники обсуждают крупнейшую в новейшей истории страны налоговую реформу. Так, Минэкономразвития выступило с предложением радикально упростить налоговую систему и вместо четырех основных налогов - НДС, НДФЛ, налога на прибыль и страховых взносов - обязать бизнес и организации отчислять 6,2% с любой выручки, поступающей на счет. Об этом сообщает ресурс finanz.ru.

«Реализация принципа равенства налогообложения, декларируемого пунктом 1 статьи 3 Налогового кодекса РФ, возможна только одним способом - введением единого оборотного налога, исчисляемого в процентах к выручке, взамен четырех основных налогов - НДС, налога на прибыль, страховых взносов и НДФЛ», - цитирует ТАСС проект плана МЭР.

По идее ведомства, деньги будут удерживаться с компаний и ИП автоматически. При каждом поступлении суммы на расчетный счет с нее будет списываться оборотный налог. Тот же механизм возможен при инкассации наличных денег в ритейле.

Сейчас налоговая нагрузка организаций из сферы строительства, транспорта, ЖКХ, сельского хозяйства и машиностроения составляет примерно 24-27% к выручке, тогда как ТЭК и ритейла в платят 2-4 раза меньше - 6-14% к выручке.

«В результате сегодняшняя дифференцированная система налогообложения превращается в преференциально-дискриминационную. Кроме того, она в скрытой форме дает односторонние налоговые преимущества одним отраслям (нефть, газ, энергетика, металлургия, химия, ритейл) за счет остальных отраслей, подвергающихся в завуалированной форме налоговой дискриминации, то есть фактически попадающих в налоговое рабство (машиностроение, строительство, ЖКХ, сельское хозяйство, транспорт)», - аргументирует МЭР.

Облагая выручку организаций по ставке 6,2%, можно заместить четыре основных налога (НДС, налог на прибыль, страховые взносы, НДФЛ), обеспечить равенство налогообложения, избавиться от теневых зарплат, считают в министерстве. Кроме того, это позволит «получить идеальную защиту от присущего современной системе налогообложения уклонения от уплаты налогов и обеспечить предельную простоту налогового администрирования» и «построить профицитный пенсионный бюджет и навсегда снять с повестки дня вопрос повышения пенсионного возраста», говорится в материалах МЭР.

Предложение МЭР - это «упрощение и «достаточно радикальное изменение налоговой системы», отмечает главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова. По данным на 2019 год федеральный бюджет на 40% наполнялся сырьевыми налогами, на 35% - НДС и на 5,5% - налогом на прибыль.

Минус НДС в том, он выступает дестимулятором производства, ориентированного на отечественный рынок, говорит эксперт Института налогового менеджмента НИУ ВШЭ Владимир Саськов.

Но у оборотного налога свои недостатки: как и другие прямые налоги, он подавляет потребление, отмечает завлабораторией финансовых исследований Института Гайдара Алексей Ведев.

Если же облагать налогом выручку, сильно пострадают все отрасли с небольшой рентабельностью, и это будет очень болезненно для экономики, отмечает доцент РАНХиГС Сергей Хестанов.

С другой стороны, взимать налог с выручки куда легче: это позволит увеличить собираемость за счет упрощенных административных процедур, добавляет Саськов.

В любом случае какие-либо налоговые изменения в момент, когда экономика падает - это не очень хорошо, замечает Орлова: «Пока мы не выйдем на траекторию устойчивого роста, это, конечно, будет дополнительным фактором негативного воздействия на экономический климат».

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

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