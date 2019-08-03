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Рубль все-таки рухнул

03 Августа 2019, 08:57 | В России

Ближайшей целью роста доллара является отметка 65,5 рубля – считает ряд экспертов

Курс рубля п ротив доллара и евро стремительно снижается второй день подряд. В пятницу курс доллара расчетами «завтра» на 22.32 мск повышался на 79 копеек, до 65,14 рубля, курс евро - на 1,02 рубля, до 72,35 рубля, следует из данных Московской биржи. Ранее доллар и евро обновили локальные максимумы около 65,43 рубля (с 3 июня) и 72,63 рубля (с 14 июня), соответственно.

Всего за два неполных торговых дня доллар подорожал на 1,64 рубля.

Президент США Дональд ТРАМП заявил накануне, что Соединенные Штаты с 1 сентября вводят пошлину в 10% на товары из КНР стоимостью в $300 млрд. Китайская сторона в ответ заявила, что примет необходимые ответные меры, если США введут новые пошлины на китайские товары.

Кроме того, СМИ сообщили, что Трамп подписал указ о введении второго пакета санкций против России в связи с делом об отравлении бывшего офицера ГРУ Сергея СКРИПАЛЯ и его дочери Юлии. Это стало дополнительным фактором давления на стоимость российских активов.

Индексы Мосбиржи и РТС к завершению торгов резко снизились. Индекс Мосбиржи уменьшился на 2% - до 2674,9 пункта, индекс РТС снизился на 3,95%, до 1293,19 пункта, следует из данных торгов.

Юрий РОГОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток

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Теги: доллар  дональд трамп  биржа  курс  США 



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