Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Рубль все-таки рухнул
Ближайшей целью роста доллара является отметка 65,5 рубля – считает ряд экспертов
Курс рубля п ротив доллара и евро стремительно снижается второй день подряд. В пятницу курс доллара расчетами «завтра» на 22.32 мск повышался на 79 копеек, до 65,14 рубля, курс евро - на 1,02 рубля, до 72,35 рубля, следует из данных Московской биржи. Ранее доллар и евро обновили локальные максимумы около 65,43 рубля (с 3 июня) и 72,63 рубля (с 14 июня), соответственно.
Всего за два неполных торговых дня доллар подорожал на 1,64 рубля.
Президент США Дональд ТРАМП заявил накануне, что Соединенные Штаты с 1 сентября вводят пошлину в 10% на товары из КНР стоимостью в $300 млрд. Китайская сторона в ответ заявила, что примет необходимые ответные меры, если США введут новые пошлины на китайские товары.
Кроме того, СМИ сообщили, что Трамп подписал указ о введении второго пакета санкций против России в связи с делом об отравлении бывшего офицера ГРУ Сергея СКРИПАЛЯ и его дочери Юлии. Это стало дополнительным фактором давления на стоимость российских активов.
Индексы Мосбиржи и РТС к завершению торгов резко снизились. Индекс Мосбиржи уменьшился на 2% - до 2674,9 пункта, индекс РТС снизился на 3,95%, до 1293,19 пункта, следует из данных торгов.
Юрий РОГОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток
Новости тематики
- Рубль все-таки рухнул
- Рухнул еще один банк
- Акционеры "Газпрома" станут намного богаче
- В России отменят материнский капитал на бумаге
- Греф не хочет уходить из Сбербанка
- Сведения о владельцах сотовых номеров cтанут доступны банкам
- В России продолжится чистка банковского сектора
- Банки продолжают поднимать процентную ставку по вкладам
- Два крупных российских банка объединились
- Отозвана лицензия у банка, подпадающего под санкции против Северной Кореи
Новости раздела
- Рубль все-таки рухнул
- Рухнул еще один банк
- Банки начали блокировать переводы даже на 1000 рублей
- Назван худший день для рубля
- Пара рубль/доллар: шестьдесят девять к одному
- За отказ взять кредит банки стали портить россиянам рейтинги
- В платежках появится новая строка
- Сбербанк резко снизил ставки по вкладам
- Вклады, которые пропали в Сбербанке, хотят вернуть в полном объеме
- Страховку по банковским вкладам расширят
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- В Приморском крае назвали лучших производителей колбасы и сыра
- В Приморье в августе начнут ремонт трассы Артем–Находка
- Платить за отопление придется в зависимости от этажа
- Больше половины жителей Приморского края мечтают уехать в другие регионы
- Во Владивостоке подешевела земля под стройку
- Приморье останется без яблок, слив, персиков, нектаринов и груш из Китая
- Кожемяко просит вторую взлетно-посадочную полосу
- Индивидуальное жилищное строительство в Приморье: безвкусно, дорого и долго
- В Приморье объявлен режим ЧС
- В центре Владивостоке ограничат движение и парковку автомобилей до 23.00