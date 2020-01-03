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Доллар по 75

03 Января 2020, 14:16 | В России

Озвучен мрачный прогноз для России на 2020 год

Российская валюта вряд ли ощутимо укрепится в новом году. Такого мнения придерживается ряд экспертов. Так, главный экономист "ПФ Капитал" Евгений Надоршин считает, что доллар взлетит в 2020 году.

"Я полагаю, что мы можем снова увидеть 75 руб. за доллар. Основными причинами этого станут упавшие цены на сырье, в первую очередь нефть, из-за ощутимого замедления темпов роста мировой экономики и спада в мировой торговле", – заявил он в беседе с "Коммерсантом". Удар по рублю нанесет торговая война американцев и китайцев, отметил он.

Впрочем, не все специалисты дают столь негативный прогноз для экономики России в 2020 году. Российская валюта вряд ли сильно укрепится, но и резкого падения курса ждать не стоит. Об этом сообщил первый зампредседателя совета директоров АО "Альфа-банк"Олег Сысуев. По его словам, рубль предположительно не упадет ниже 65 за доллар. Однако и выше 60 не поднимется.

"Рубль будет колебаться в том же коридоре, что и в 2019 году", – отметил эксперт.

При этом Сысуев считает, что плохо повлиять на курс "деревянного" может Brexit– если Британия выйдет из Евросоюза без сделки.

Главный советник руководителя Аналитического центра при правительстве РФ Леонид Григорьев придерживается мнения, что курс рубля будет держаться в границах 66-68 за доллар. Есть шансы, что российская валюта может несколько укрепиться в случае, если санкции против России ослабят, но они невелики.

Ранее прогноз на 2020 год для России озвучил телеведущий Анатолий Вассерман. Он считает, что отношения Москвы и Вашингтона укрепятся – если Дональд Трамп снова займет кресло президента США.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: ценная бумага  рубль  евро  вашингтон  США  трамп  продажа  валюта  акция  юань  доллар  пекин  китай  покупка  банк 



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