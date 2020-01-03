Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Доллар по 75
Озвучен мрачный прогноз для России на 2020 год
Российская валюта вряд ли ощутимо укрепится в новом году. Такого мнения придерживается ряд экспертов. Так, главный экономист "ПФ Капитал" Евгений Надоршин считает, что доллар взлетит в 2020 году.
"Я полагаю, что мы можем снова увидеть 75 руб. за доллар. Основными причинами этого станут упавшие цены на сырье, в первую очередь нефть, из-за ощутимого замедления темпов роста мировой экономики и спада в мировой торговле", – заявил он в беседе с "Коммерсантом". Удар по рублю нанесет торговая война американцев и китайцев, отметил он.
Впрочем, не все специалисты дают столь негативный прогноз для экономики России в 2020 году. Российская валюта вряд ли сильно укрепится, но и резкого падения курса ждать не стоит. Об этом сообщил первый зампредседателя совета директоров АО "Альфа-банк"Олег Сысуев. По его словам, рубль предположительно не упадет ниже 65 за доллар. Однако и выше 60 не поднимется.
"Рубль будет колебаться в том же коридоре, что и в 2019 году", – отметил эксперт.
При этом Сысуев считает, что плохо повлиять на курс "деревянного" может Brexit– если Британия выйдет из Евросоюза без сделки.
Главный советник руководителя Аналитического центра при правительстве РФ Леонид Григорьев придерживается мнения, что курс рубля будет держаться в границах 66-68 за доллар. Есть шансы, что российская валюта может несколько укрепиться в случае, если санкции против России ослабят, но они невелики.
Ранее прогноз на 2020 год для России озвучил телеведущий Анатолий Вассерман. Он считает, что отношения Москвы и Вашингтона укрепятся – если Дональд Трамп снова займет кресло президента США.
Новости партнеров
Новости тематики
- Доллар по 75
- Стало известно, кто останется без прибавки к пенсии с 1 января
- В России хотят ввести новый налог с зарплат
- Аналитики: Доллар может рухнуть уже завтра
- Председатель Центробанка ответила на вопрос газеты "Золотой Рог"
- Стали известны зарплатные амбиции жителей Владивостока
- Назван худший день для рубля
- Пара рубль/доллар: шестьдесят девять к одному
- Вы будете смеяться, но в России опять пенсионная реформа
- Доллар по 70: когда Россию припечет по-настоящему
Новости раздела
- Доллар по 75
- Банкам дана команда считать всех россиян бандитами, коррупционерами и террористами
- Выбивать долги из россиян будут роботы
- Эксперты предрекали крах 45 банкам к концу 2019 года
- Стало известно, кто останется без прибавки к пенсии с 1 января
- В России хотят ввести новый налог с зарплат
- Кредитками стало опасно расплачиваться
- Банки отказываются принимать материнский капитал
- Оплату услуг ЖКХ и связи будут принимать на кассах магазинов
- Власти признали, что у россиян нет шансов накопить себе денег к пенсии
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- "Сила Сибири" перепала и Дальнему Востоку
- Грузооборот ДВЖД в 2019 году составил 144 млн тонн
- У Дальнего Востока нет ни времени, ни денег на реформу
- Экспортные маркетплейсы от Сбербанка
- На Амурском судостроительном заводе начали строить корабль для рыболовов Камчатки
- Как из ООО делают ОПС
- Газовый терминал построит резидент свободного порта в Хабаровском крае
- Корея распробовала соевые бобы из Приамурья
- Четыре года "Звезде": как приморское предприятие стало новым центром российского судостроения
- Во Владивостоке одновременно на шести площадках запустят новогодний фейерверк