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Эксперты предрекали крах 45 банкам к концу 2019 года

02 Декабря 2019, 11:48 | В России

Уже 20% банков России показали отрицательный результат.
Это чувствуют и клиенты: почти 40% граждан и
половина бизнесменов забрали накопления из проблемных банков

Аналитики рейтингового агентства «Эксперт РА» приготовили для россиян неутешительный прогноз. 20% кредитных организаций в России показали не просто негативный — отрицательный результат за 2019 год. Это чувствуют даже клиенты: почти 40% граждан и половина бизнесменов забрали накопления из проблемных банков.

Если ситуация не улучшится и финансовые учреждения не начнут «выздоравливать», начало нового года ознаменуют массовые отзывы лицензий.

ЦБ вернулся к «зачистке»

«Здоровье» банковского сектора стабилизировалось, сообщают аналитики рейтингового агентства «Эксперт РА». Организация разработала индекс, который прогнозирует состояние российских финансовых организаций на 12 месяцев вперёд. В начале 2019 года индекс показывал 89,4%: агентство ожидало 45 крахов кредитных организаций. Но пока прогнозы не подтвердились на 100%.

23 российских банка лишились лицензий из-за финансовых проблем, вывода активов или нарушений профильного законодательства. Это только кредиторы, у которых принудительно отозвал документы Центробанк. Другие финансовые организации либо добровольно закрылись, либо присоединились к крупным финансовым холдингам. Например, такая судьба постигла «Бинбанк» и «Бинбанк Диджитал» — компании присоединили к «ФК Открытие». Перечень компаний, у которых ЦБ отозвал документы, вы можете посмотреть в материале «Выберу.ру» «Список банков, лишённых лицензий в 2019 году».

Банковский сектор в России постепенно «выздоравливал» во II квартале, но в III квартале улучшился всего на 0,2%. «Выберу.ру» сообщал, что Центробанк сделал небольшой «перерыв» в «зачистке рядов» летом. «Эксперт РА» предположило, что регулятор вернётся к отзывам правовых документов к концу года. Так и случилось: за октябрь ЦБ не отозвал ни одной лицензии. Но в ноябре под регуляторную гильотину попали 4 кредитных организации: омский «Эксперт Банк», чебоксарский Чувашкредитпромбанк, зарегистрированный в Кизилюрте «Кредитинвест»и ярославский Кредитпромбанк. Также регулятор аннулировал документы у питерского «Данске Банка», дочерней организации европейского кредитора. Акционер финансового учреждения подал добровольное ходатайство о ликвидации после скандала в Европе из-за «отмывания» денег.

В «зоне риска» почти сотня

Успехи российских банков оставляют желать лучшего: финансовые результаты 20% учреждений отрицательные. Так как Банк России замедлил «чистку рядов», количество убыточных банков не уменьшается. Бизнес-модель большинства игроков не окупается, доходы не перекрывают траты, прибыль не растёт. Из-за убытков финансовые учреждения теряют капитал, стрессоустойчивость банков растёт, активы обесцениваются. А растрата капитала — прямой путь к отзыву лицензии.

Видят риски не только финансисты: клиенты научились на горьком опыте оценивать состояние кредиторов. За IV квартала 39% граждан и 46% предприятий забрали средства из проблемных финансовых учреждений. Крупные игроки не станут поглощать рисковые мелкие организации. Финансовым гигантам выгоднее приобрести устойчивые региональные банки. У небольших и слабых представителей сектора нет долгосрочных ресурсов для пополнения капитала. Поэтому вряд ли проблемные банки смогут повысить финансовое «здоровье».

Рейтинговое агентство уверено, что тенденция с отзывами продолжится. Под ударом дефолта — банки с рейтингом ruB-, по версии агентства таких банков 103. Узнать, какой рейтинг «Эксперт РА» присвоило вашему банку, вы можете на «Выберу.ру»: в карточке каждой кредитной организации указано место в рейтингах по активам, депозитам и кредитам, а также рейтинг кредитоспособности по версии «Эксперт РА».

Если Банк России не аннулирует документы у проблемных игроков к концу года, это случится в I квартале 2020.Эксперты также не ждут, что ситуация у проблемных банков улучшится и слабые игроки рынка займут более твердую позицию в рейтингах. Только когда ЦБ расчистит ряды неустойчивых кредиторов, «здоровье» сектора укрепится.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

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Теги: банкрот  Центробанк  убыток  лицензия  банк  финансы  рейтинг  кредитное учреждение 



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