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Верховный суд разъяснил порядок оплаты кредитов во время пандемии
Главное, чтобы указания судей стали сигналом к действию для банкиров
Верховный суд разъяснил, что в условиях нерабочих дней, объявленных для борьбы с распространением коронавируса, выплаты по кредитам, в том числе ипотечным, можно приостановить на полгода.
Для этого нужно соблюсти ряд условий:
— размер кредита не превышает максимум, установленный правительством;
— доход заемщика или совокупный доход всех заемщиков снизился более чем на 30% по сравнению со средним доходом за 2019 год;
— на момент обращения не действует льготный период.
Кредитор вправе запросить документы, подтверждающие снижение дохода.
Также ВС постановил, что, если нарушение обязательств произошло не по вине заемщика, в том числе из-за ограничительных мер, он может быть освобожден от ответственности. Например, человек не имел возможности вносить деньги обычным способом, а также не мог воспользоваться системой онлайн-платежей.
Помимо этого, по мнению судей, если последний день платежа по кредиту приходился на объявленные президентом нерабочие дни с 30 марта по 3 апреля, то неуплата в эти даты не считается просрочкой.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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