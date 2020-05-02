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Верховный суд разъяснил порядок оплаты кредитов во время пандемии

02 Мая 2020, 14:40 | В России

Главное, чтобы указания судей стали сигналом к действию для банкиров

Верховный суд разъяснил, что в условиях нерабочих дней, объявленных для борьбы с распространением коронавируса, выплаты по кредитам, в том числе ипотечным, можно приостановить на полгода.

Для этого нужно соблюсти ряд условий:

— размер кредита не превышает максимум, установленный правительством;

— доход заемщика или совокупный доход всех заемщиков снизился более чем на 30% по сравнению со средним доходом за 2019 год;

— на момент обращения не действует льготный период.

Кредитор вправе запросить документы, подтверждающие снижение дохода.

Также ВС постановил, что, если нарушение обязательств произошло не по вине заемщика, в том числе из-за ограничительных мер, он может быть освобожден от ответственности. Например, человек не имел возможности вносить деньги обычным способом, а также не мог воспользоваться системой онлайн-платежей.

Помимо этого, по мнению судей, если последний день платежа по кредиту приходился на объявленные президентом нерабочие дни с 30 марта по 3 апреля, то неуплата в эти даты не считается просрочкой.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

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Теги: банк  фьючерс  динамика  экономика  brent  акции  covid  доллар  коронавирус  баррель  ипотека  валюта  кредит  трамп  статистика  рубль  прогноз  Центробанк  карантин  евро 



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