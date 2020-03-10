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Мировая экономика может потерять около двух триллионов долларов

10 Марта 2020, 10:54 | В мире

Самые тяжелые последствия будут переживать страны-экспортеры нефти, в том числе Россия

Мировая экономика может потерять порядка $2 трлн из-за эпидемии нового коронавируса, при этом Европа в ближайшие месяцы войдет в рецессию, считает директор подразделения по глобализации и стратегиям развития ЮНКТАД Ричард КОЗУЛ-РАЙТ.

По мнению эксперта, который в понедельник представил в Женеве обновленные оценки ЮНКТАД ситуации с коронавирусом, эпидемия представляет собой значительную угрозу для мировой экономики и может привести к глобальной рецессии.

"Европейская экономика, которая демонстрировала исключительно плохие результаты в конце 2019 года, совершенно точно в ближайшие месяцы войдет в рецессию. И экономика Германии особенно хрупкая. Но сейчас также и итальянская экономика, и другие части европейской системы испытывают серьезные потрясения", - приводит слова эксперта РИА «Новости».

Эксперты ЮНКТАД полагают, что потери мировой экономики составят порядка $2 трлн, из них $220 млрд придется на развивающиеся страны, за исключением Китая. Самые тяжелые последствия будут переживать страны-экспортеры нефти, экспортеры других товаров, которые потеряют более 1% в росте, а также те, у кого есть сильные связи с изначально пострадавшими государствами.

В то же время, по словам Козул-Райта, последствия не будут повторять кризис 2008-2009 года, так как банки в настоящее время находятся в более устойчивой ситуации.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: доллар  девальвация  коронавирус  мнение  нефть  китай 



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