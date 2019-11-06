PEPSI станет платежной системой

Многие банки планируют отказаться от Visa и MasterCard

Около 20 банков Европы совместно разрабатывают общеевропейскую платежную систему, призванную заменить Visa и MasterCard. Об этом сообщает Twitter AFP, ссылаясь на источники.

Как стало известно, разработку назвали PEPSI (Pan-European Payment System Initiative).

Отмечается, что используя ее, можно будет управлять всеми видами дематериализованных платежей.

По имеющейся информации, в создании платежной системы принимает участие большинство французских банков. Кроме того, у работе подключен один из крупнейших немецких банков.