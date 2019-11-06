Актуальные темы
Finam
Новости finance.comon.ru
LentaInformNews
PEPSI станет платежной системой
06 Ноября 2019, 17:39 | В мире
Многие банки планируют отказаться от Visa и MasterCard
Около 20 банков Европы совместно разрабатывают общеевропейскую платежную систему, призванную заменить Visa и MasterCard. Об этом сообщает Twitter AFP, ссылаясь на источники.
Как стало известно, разработку назвали PEPSI (Pan-European Payment System Initiative).
Отмечается, что используя ее, можно будет управлять всеми видами дематериализованных платежей.
По имеющейся информации, в создании платежной системы принимает участие большинство французских банков. Кроме того, у работе подключен один из крупнейших немецких банков.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
Автор:
Новости тематики
- PEPSI станет платежной системой
- У банкоматов оказался один удивительный недостаток
- Юани потекли в Россию
- Visa и MasterСard запускают новый сервис по переводам с карты на карту
- Эксперты не рекомендуют инвестировать в криптовалюту
- Банковские карты скоро станут не нужны
- Отец биткоина раскрыл себя
- Китайцы признали российскую платежную карту "Мир"
- Новый вирус входит в личные кабинеты клиентов банков "без стука"
- Деньги скоро будут разбрасывать с вертолетов
Новости раздела
- PEPSI станет платежной системой
- С 1 апреля снизились ставки НДС, а следом снизятся и ставки налога по соцстраху
- У банкоматов оказался один удивительный недостаток
- Россия в шаге от кризиса, похожего на крах 1998 года
- Владельцы биткоинов подсчитывают убытки
- Стало известно, кто выиграл полмиллиарда долларов в лотерею
- Юани потекли в Россию
- Visa и MasterСard запускают новый сервис по переводам с карты на карту
- Австралийская экономика тоже страдает от "войн"
- Мощное падение курса доллара
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Жители Владивостока атакуют мэрию в соцсетях
- Дальневосточный губернатор вводит новые правила общения с населением в соцсетях
- Во Владивостоке появятся новые автобусные магистральные маршруты
- В Приморье определились с компаниями, которые заработают на вывозе коммунальных отходов
- Петроглифы Сикачи-Аляна получат престижный статус
- Сахалин летом 2020 года примет 15 чартерных авиарейсов с туристами из Японии
- Во Владивостоке даст концерт филиппинский органист Армандо Саларза
- Амурская область закупит в лизинг технику для уборки дорог
- На Сахалине завершен первый этап реконструкции дороги на Холмском перевале
- Есть еще желающие? Cтатус резидента ТОР или СПВ раздают максимально быстро
Loading...