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Для Visa и MasterCard, похоже, наступают черные дни
06 Ноября 2019, 17:39 | В мире
Многие банки планируют создать альтернативу американским платежным системам
Около 20 банков Европы совместно разрабатывают общеевропейскую платежную систему, призванную заменить Visa и MasterCard. Об этом сообщает Twitter AFP, ссылаясь на источники.
Как стало известно, разработку назвали PEPSI (Pan-European Payment System Initiative).
Отмечается, что используя ее, можно будет управлять всеми видами дематериализованных платежей.
По имеющейся информации, в создании платежной системы принимает участие большинство французских банков. Кроме того, у работе подключен один из крупнейших немецких банков.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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