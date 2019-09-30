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Доля просроченных микрозаймов в Приморье продолжает снижаться

30 Сентября 2019, 08:40 | Приморье

По итогам первой половины 2019 года, Приморский край вошёл в тройку регионов Дальнего Востока с высоким уровнем снижения доли необслуживаемых микрозаймов, просроченных более чем на 90 дней. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель сократился на пять процентных пунктов, сообщает газета «Золотой Рог со ссылкой на пресс-службу Дальневосточного ГУ Банка России.

В целом микрофинансовый рынок Приморского края за отчётный период показал положительную динамику. Объём займов, предоставленных микрофинансовыми организациями региона, увеличился на 18% и превысил 721 млн рублей.

В общем объёме займов 94% составили потребительские микрозаймы. Однако по сравнению с первой половиной 2018 года этот показатель снизился на два процентных пункта. Сумма выдач выросла на 14% и приблизилась к 675 млн рублей. Объём займов малому и среднему бизнесу вырос в два раза и составил более 46 млн рублей.

Средний размер займа физическим лицам вырос на две тысячи рублей и составил 17,3 тыс. рублей. Средний размер займа представителям малого и среднего предпринимательства увеличился почти на полмиллиона рублей и составил около 1,25 млн рублей.

Напомним, что в январе текущего года на микрофинансовом рынке произошли законодательные изменения. Новое регулирование позволило ограничить ежедневную процентную ставку по самой дорогой категории займов, так называемых займов до зарплаты, до 1,5% в день. С июля ставка была снижена до 1% в день.

Анна МАЦОВСКАЯ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

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Теги: микрозаймы 



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