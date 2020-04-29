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Банк "Приморье" повышает ставку по вкладу "75 лет Победы"

29 Апреля 2020, 12:42 | Приморье

При открытии депозита онлайн или через Мобильное приложение ставка – 6,4% годовых

В преддверии Дня Великой Победы Банк «Приморье» улучшил условия по новому вкладу «75 лет Победы». Теперь вклад можно оформить сроком на 91, 181 и 385 дней. А при открытии депозита онлайн – через Интернет-банк или Мобильное приложение – ставка по нему будет ещё выше.

- В этом году впервые за всю историю все праздничные мероприятия в честь 75 годовщины Победы в Великой отечественной войне будут проводиться в режиме онлайн из-за пандемии коронавируса. Предложив нашим клиентам юбилейный вклад «75 лет Победы», мы также призываем всех оставаться дома и оформить депозит с помощью Интернет-банка или Мобильного приложения. Для клиентов, оформивших этот вклад онлайн, ставка на все сроки составит 6,4% годовых, в то время как при открытии вклада в офисе ставка будет ниже, 6,25%, - комментирует заместитель Председателя Правления – директор Департамента розничного бизнеса Банка «Приморье» Анна Талызина. – Пополнять вклад также можно через Мобильное приложение или Интернет-банк. Такие возможности позволяют нашим клиентам придерживаться рекомендованного режима самоизоляции и свести к минимуму посещение офисов банка.

При онлайн открытии вклада «75 лет Победы» можно самостоятельно выбрать срок размещения, способ выплаты процентов: по окончанию срока вклада с ежемесячной капитализацией процентов или ежемесячно с зачислением на текущий счет или пластиковую карту. Пополнение вклада возможно в течение 60 дней с даты открытия депозита.

Подробную информацию по вкладу можно уточнить на сайте Банка, в Мобильном приложении или у специалистов Контакт-центра по бесплатному номеру 8 800 200 20 86 (круглосуточно).

При льготном досрочном расторжении вклада проценты по вкладу «75 лет Победы» начисляются и выплачиваются Вкладчику за фактический срок размещения вклада в Банке из расчета ставки (с 1 по 90 день – 0,01% годовых, с 91 по 180 день – 4,73% годовых, с 181 по 384 день – 4,87% годовых) / гарантированной минимальной ставки (с 1 по 90 день – 0,01% годовых, с 91 по 180 день - 4,73% годовых, с 181 по 384 день - 4,87% годовых). Автоматическая пролонгация вклада предусмотрена на условиях, действующих по данному вкладу в момент его истечения.

Генеральная лицензия Банка России №3001 от 11 декабря 2015 года

На правах рекламы

Журнал "Дальневосточный капитал"

 

 
Автор:
Теги: вклады  банк приморье 



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