Конференция банка "Открытие" на тему ВЭД прошла во Владивостоке

Коронавирус не помешал экспертам проконсультировать представителей бизнеса Приморья

23 октября во Владивостоке прошла конференция банка «Открытие». На мероприятии обсуждались вопросы, повещенные теме «ВЭД Владивостока: тенденции, риски и перспективные финансовые решения». Профильные эксперты максимально раскрыли возможности Банка, связанные с внешнеэкономическим сотрудничеством. Участниками конференции стали предприниматели Приморского края, работающие в сфере импорта и экспорта продукции. Подробнее, в газете «Золотой Рог».

Приветственное слово взял заместитель управляющего Приморского филиала банка «Открытие» Александр СУДИН.

В своем выступлении он рассказал непосредственно о деятельности Банка, о возможностях кредитно-финансового учреждения и перспективах развития банковской системы в крае.

Нарушения грозят многомиллионным штрафом

Первым спикером стала и.о. начальника отдела валютного контроля УФНС России по Приморскому краю Ольга ШАРОНОВА, рассказав присутствующим о распространенных ошибках участников ВЭД, которые приводят к нарушениям валютного законодательства РФ.

«На территории Приморского края в пользу налоговых органов создана большая судебная практика по поводу привлечения организаций к административной ответственности за незаконные валютные операции. Например, выплата заработной платы работникам-нерезидентам (лица, не являющиеся гражданами РФ, прим ред.). Часто организации сталкиваются с тем, что иностранные рабочие не желают открывать расчетный счет в банках России. И такое право у них есть. Однако, трудовой кодекс не противоречит валютному законодательству и говорит о том, что расчеты по зарплатам производятся с учетом других законодательных актов. Закон №173 от 10 декабря 2003 года напрямую запрещает производить расчеты между юридическими лицами и физическими лицами-нерезидентами в наличной форме. У организаций есть право открывать зарплатные проекты без непосредственного получения разрешения от работника. При заключении договора мы советуем вписывать данный пункт как обязательное условие при устройстве на работу. Потому, как его нарушение влечет очень существенные штрафы, исчисляемые, нередко, миллионами рублей».

«Финансовая» задержка

В формате онлайн к конференции подключилась начальник управления ВЭД банка «Открытие» Юлия ЗУЙКОВА. Она рассказала слушателям о современных реалиях ВЭД, о тенденциях, рисках и эффективных инструментах в валютном законодательстве 2020 года.

«Нередко случается так, что средства, отправленные контрагенту, или наоборот, от партнера вам, не поступают на счет. Как правило, причиной является ужесточение контроля банка, расположенного за границей. Платежи в валюте банками-респондентами (как правило, американскими), задерживаются до выяснения назначения платежа. Часто это связано с санкционными списками. Есть элементарные советы, как исключить такую ситуацию. В указании платежей необходимо вписывать четко и коротко назначение платежа. Минимум аббревиатур и сокращений, которые могут использоваться в виде деятельности вашей компании. Если этого не сделать, банк-респондент будет направлять запросы как в банк отправителя, так и в банк получателя. И пока детально не получит ответы, платеж не пройдет. Есть и еще один важный нюанс. Элементарные совпадения. Если, допустим, под алгоритм попала компания с названием «Дон», то и все компании, в названии которых присутствует это слово, автоматически попадает под санкции, соответственно, и под проверки. Был практический опыт, когда российской компании приходилось вносить коррективы в название. К назначению платежа следует подходить очень внимательно».

«Мой бизнес» - для бизнеса

Генеральный директор АНО «Центр поддержки предпринимательства Приморского края» «Мой бизнес» Евгений НИКИФОРОВ остановился подробнее на теме экспорта в Приморском крае, объяснил, в чем именно заключается господдержка МСП (малое и среднее предпринимательство).

«Наш проект - некоммерческий, создан для поддержки малого и среднего бизнеса. Одно из направлений, над которым работает Центр поддержки предпринимательства Приморского края - Инжиниринговый центр. Он создан с целью оказания услуг организациям реального сектора экономики и продвижения российских инновационных проектов в промышленный сектор МСП ДФО. Данный проект реализуется при поддержке Минэкономразвития на условиях софинансирования из федерального и краевого бюджетов.

Инжиниринговый центр будет оказывать инженерно-консультационные услуги по подготовке процесса производства и реализации продукции или услуг приморского бизнеса, а также в части сертификации производства, патентования, аудита, модернизации и многом другом. Также, нами создана онлайн-платформа Аlibaba — уникальная мера поддержки МСП. Центр развития экспорта Приморского края одним из первых в России запустил электронную витрину, способствующую продвижению товаров местных производителей на крупнейшие Азиатские рынки. Немаловажна поддержка бизнесу и в рамках Дальневосточной микрокредитной организации», - рассказал Никифоров.

Завершающим аккордом конференции стало выступление Евгения СМИРНОВА, начальника отдела сегментных продуктов ВЭД банка «Открытие». Он рассказал об актуальных финансовых инструментах для ВЭД, а также о защите от колебаний курсов валют и возможностях дополнительного дохода.

Елена КОМКОВА, руководитель направления ВЭД и валютного контроля банка «Открытие» в Приморском крае:

«Участники конференции (настоящие и потенциальные клиенты, которые занимаются внешнеэкономической деятельностью на регулярной основе) сошлись во мнении, что наше мероприятие было по-настоящему полезным. Преимущественно оно состоялось в онлайн режиме. Подобные форматы общения с представителями МСП - важная и нужная работа. Есть спрос и интерес от бизнеса. После снятия ограничений обязательно продолжим практику таких конференций, а также общение офлайн. Это не только информационная поддержка от банка, но и возможность личного присутствия и контакта с людьми, готовыми на коммуникацию и повышение своей финансовой грамотности».

Анна МАЦОВСКАЯ. Газета "Золотой Рог", Владивосток



