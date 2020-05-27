Развод ради развода

На Дальнем Востоке семьи начали массово распадаться ради льготной ипотеки

Дальневосточники уже привыкли, что практически в любые решения властей, касающиеся улучшения их жизни, вкрадываются «дополнения», которые сводят на нет практический смысл полезного на первый взгляд дела. Так, к примеру, происходит с льготными ценами на авиабилеты, которыми подавляющая часть людей просто не может воспользоваться.

Впрочем, что стоит ожидать от кураторов региона, которые, во-первых, не имеют своего веского слова в коридорах федеральной власти, а, во-вторых, сами по сути являются москвичами, живя и работая в столице большую часть времени. Отсюда и рождаются откровенно провальные, а то и просто глупые решения. Льготная «дальневосточная ипотека» - из таких решений.

Фиктивное расставание

В Дальневосточном федеральном округе граждане фиктивно разводятся для получения ипотеки под 2%, рассказали «Известиям» в ВТБ, информацию подтвердили в других банках. В 2020 году число расторжений брака там увеличилось на 11%. Причина заключается в неудобных условиях льготной программы жилищных займов: оба супруга в «молодой семье» должны быть не старше 35 лет.

Поэтому, если один из партнеров не подходит по возрасту, то пара фиктивно разводится, а тот, кто младше, например, оформляет заем на себя и ребенка. После бывшие супруги могут жениться заново. Решение проблемы в банке видят в изменении требований к возрасту клиентов - достаточно, чтобы хотя бы одному из них не исполнилось 35. По оценкам экспертов, эта мера повысит доступность льготной программы минимум на 20%.

Ограничения по возрасту участников программы «Дальневосточная ипотека» (оба супруга должны быть до 35 лет включительно), которая предполагает выдачу жилищного займа под 2% годовых, привели к тому, что желающие ею воспользоваться стали фиктивно расходиться. Об этом «Известиям» рассказали в ВТБ. Так, в этом году, по сравнению с прошлым, число разводов на ДВ выросло на 11%.

- Мы столкнулись с тем, что некоторые семьи, в которых один из супругов старше 35 лет, фиктивно разводятся для получения льготной ипотеки. ВТБ предлагает решить проблему снятием этого ограничения. На наш взгляд, достаточно, чтобы возраст хотя бы одного из супругов был до 35. Это позволит повысить доступность льготной ставки для населения, по нашим оценкам, на 20%, - рассказал «Известиям» заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий ПЕЧАТНИКОВ.

После получения ипотеки экс-супруги, если еще хотят, могут жениться заново. Правда, помимо возраста мужа и жены обязательным условием льготной программы является наличие детей до 18 лет. То есть одиночки без ребенка взять льготный кредит на квартиру не смогут.

В пресс-службе ВТБ добавили, что банк готовит обращения в кабмин по этой теме. «Известия» направили запросы в правительство и Минстрой.

Минвостокразвития и Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике, отвечающее за информационное сопровождение программы «Дальневосточная ипотека», не получали информацию о том, что на ДВ существует проблема фиктивных разводов для того, чтобы воспользоваться программой, сообщили в пресс-службе министерства.

Кабмин запустил «Дальневосточную ипотеку» в декабре 2019 года. По этой программе молодые семьи и получатели «дальневосточных гектаров» могут рассчитывать на льготную ставку 2% на срок до 20 лет. Размер кредита не может превышать 6 млн рублей. Такой жилищный заем нельзя рефинансировать. За пять лет планируется выдать около 147 тыс. ссуд на сумму 450 млрд рублей.

За первые пять месяцев действия программы граждане заключили с банками более 7,5 тыс. кредитных договоров на 26 млрд рублей. Число заявок на участие в ней достигло 27 тыс.

Другие согласны

В Промсвязьбанке (ПСБ), Совкомбанке и в ФК «Открытие» подтвердили проблему и рассказали «Известиям», что поддерживают предложение изменить требования к возрасту заемщиков по программе «Дальневосточная ипотека».

- Это смягчение неоднократно обсуждалось на совещаниях кредитных организаций с Агентством по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке. На сегодняшний день возраст заемщиков служит основным ограничением для доступности «Дальневосточной ипотеки». Если отменить это требование для одного из супругов, то почти в два раза увеличится число семей, которым будет доступен такой жилищный заем, - рассказала «Известиям» руководитель центра разработки ипотечных продуктов ПСБ Марина Заботина.

Современные семьи создаются в достаточно позднем возрасте и не всегда ровесниками, указали в банке «Открытие». Изменение требований к возрасту повысит привлекательность программы и позволит реализовать ее цели - развитие Дальневосточного региона, добавили в пресс-службе кредитной организации. При этом никаких рисков от корректировки программы там не видят.

В целом на рост спроса на «Дальневосточную ипотеку» могли бы повлиять повышение возраста заемщиков, срока и суммы кредита, а также распространение программы на вторичную недвижимость не только в сельской местности, но и в городе, считает первый заместитель председателя правления Совкомбанка Сергей ХОТИМСКИЙ.

Другие банки из топ-20 по ипотечному портфелю либо не ответили на запрос, либо сообщили, что не работают по этой программе.

Эксперты отмечают, что проблема с фиктивными разводами действительно существует.

- У «Дальневосточной ипотеки» отсутствуют ограничения по нуждаемости в улучшении жилищных условий и составу семьи. Поэтому возможны случаи расторжения брака для соответствия условиям программы, - полагает адвокат BMS Law Firm Александр ИНОЯДОВ.

При этом термин «молодая семья» используется не только для «Дальневосточной ипотеки», объяснил Александр Иноядов. Например, в госпрограмме предоставления целевой субсидии «Обеспечение жильем молодых семей» ею могут воспользоваться только молодые семьи, где каждому супругу менее 35. При этом развод не решает вопрос соответствия условиям этой программы, добавил он.

- За льготные программы кредитования все хватаются, как за спасительную соломинку, потому что строительная отрасль и, соответственно, ипотечное кредитование стремительно падают, - считает эксперт РЭУ им. Г.В. Плеханова Денис ДОМАЩЕНКО.

По его мнению, выглядит логичным изменение требований программы для поддержки этих отраслей и повышения доступности жилплощади для граждан. Однако кроме квартир людям нужна работа, чтобы выплачивать взятые обязательства, добавил эксперт.

У людей просто нет денег

Тем временем, 21 мая состоялось третье по счету заседание рабочей группы, посвященное федеральной программе «Дальневосточный гектар». На нем Александр КОЗЛОВ, министр по развитию Дальнего Востока и Арктики, провел совещание с чиновниками из регионов, в чью зону ответственности входит реализация проекта. Как оказалось, всего в Приморском крае с начала введения льготной ипотеки под 2 % удалось заключить порядка 2039 договоров на кредит, с совокупным объемом выданных денег – 7,5 миллиарда рублей. Хорошие показатели дали возможность Приморью оказаться лидером среди всех ДВ регионов. На стадии оформления ипотеки еще почти 3500 семей.

Вместе с тем, есть и проблемные моменты, которые мешают краю улучшить результаты по выдаче дальневосточной ипотеки. Сперва нужно выяснить: а все ли молодые семьи в курсе, что это за программа. По словам Михаила ПЕТРОВА, заместителя председателя правительства Приморского края, информирование проводится на разных ресурсах: это и сайты, и телевидение, и радио. Даже была создана группа в WhatsApp для оперативного обмена сведениями. В муниципалитетах края есть опросники специально для молодых семей. При их помощи можно выяснить, кто из пар готов к ипотеке.

- Главы муниципальных образований еженедельно отчитываются по динамике данных показателей. Общее количество молодых семей, полных и неполных, в Приморье составляет 86 942. Из них проинформированы о программе 21 859 семей. Из них заинтересовались программой 1808. Выявленная потребность в жилье на первичном рынке – 1334 квартиры, на вторичном – 358 квартир и 102 дома, - зачитывает доклад Михаил Петров. - В рамках реализации программы «Дальневосточная ипотека» заключено 21 соглашение. Министерство строительства продолжает проведение инвентаризации земельных участков, подходящих под строительство жилья. Ведется работа по снижению стоимости жилья, – шаг 75 тысяч за квадратный метр.

Александр Козлов обратил внимание регионального спикера на то, что из общего количества семей, подходящих под условия оформления ДВ ипотеки, проинформированы о ней лишь 32 процента.

- Программе дано всего пять лет. Многое сделано, чтобы за такой небольшой период времени выбрать 7,5 тысяч кредитов, но база заканчивается. «Дайте вторичку» - это разговоры для слабых. А что с дальневосточным гектаром?- обратился Александр Козлов к региональным спикерам. - Он не ограничен возрастом на индивидуальное строительство. Но про него все молчат.

А ответ по «гектарам» от Приморья оказался вполне себе честным и однозначным – у людей нет денег. В регионе есть те, кто хотел бы оформить себе дальневосточный гектар, однако средств на первоначальный взнос у них нет. Вот и выходит, что программа есть, желающие ею воспользоваться есть, а выхлоп в итоге - минимальный.

На фото: Очередное, мягко говоря, недалекое решение кураторов региона вынуждает жителей региона идти на радикальные шаги.

Фото из Интернета

Евгений СИДОРОВ, по материалам СМИ.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.





