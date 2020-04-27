"Льготная ипотека" - теперь в Банке "Приморье"

Банк «Приморье» начал принимать заявки от клиентов по программе «Льготная ипотека» от 6,1%, выдача кредитов осуществляется в партнерстве с ДОМ.рф по агентской схеме. Ипотека с государственной поддержкой доступна при покупке квартиры в новостройке у застройщиков по договору долевого участия. Базовая ставка по «Льготной ипотеке» составляет 6,5% годовых, а для клиентов, которые смогут подтвердить доход и занятость выпиской из Пенсионного фонда, предусмотрена скидка в размере 0,4 п.п.

- Данный ипотечный продукт привлекателен тем, что ставка останется льготной на весь период кредитования, который составляет от 3 до 20 лет, а жестких ограничений по возрасту, наличию детей, году их рождения, как в «Дальневосточной» или «Семейной» ипотеке, нет, и поэтому воспользоваться ей сможет достаточно широкий круг клиентов, - комментирует руководитель Ипотечного центра Банка «Приморье» Виктория Подоба. – Кроме того, квартиру можно приобрести в новостройке у застройщика в любом населенном пункте, однако стоит помнить, что объект должен быть аккредитован.

Ипотечный кредит можно оформить на сумму от полумиллиона до трех миллионов рублей*. Размер первоначального взноса – не менее 20% от стоимости приобретаемой недвижимости, но важно отметить, что в качестве первоначального взноса по данной программе могут быть учтены как собственные средства заемщика, так и средства материнского семейного капитала.

Требования к заемщику – стандартные: возраст не моложе 21 года на момент оформления ипотечного кредита и не старше 65 лет на дату его окончания, стаж работы на последнем месте – не менее трех полных месяцев (при наличии непрерывного общего трудового стажа более года), при этом испытательный срок должен быть пройден или отсутствовать, для ИП и собственников бизнеса необходимо не менее 24 месяцев безубыточной предпринимательской деятельности, также есть вариант оформления ипотечного кредита без документального подтверждения дохода и занятости, но размер первоначального взноса в этом случае будет выше.

Чтобы подать заявку на «Льготную ипотеку», необходимо предоставить паспорт РФ, ИНН, СНИЛС, документы, подтверждающие доход и трудовую деятельность, а также заполнить анкету и согласие на обработку персональных данных. Для клиентов, подтверждающих доход выпиской из Пенсионного фонда РФ, предоставление справки о доходах и трудовой книжки не требуется, что позволяет получить решение без ожидания документов от работодателя.

Все интересующие вопросы можно задать специалистам Ипотечного центра Банка «Приморье» по тел: + 7(423) 202-24-15, +7 (423) 220-88-00 (вн. 02109, 02111), либо уточнить с помощью WhatsApp консультации: +7(964)446-99-11 г.

Оформить ипотеку на льготных условиях можно до 1 ноября 2020г.

* При приобретении недвижимости в новостройке у застройщиков в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области размер ипотечного кредита в рамках данной программы составляет до 8 миллионов рублей. При покупке жилья в рамках данной программы в других субъектах федерации размер ипотечного кредита – до 3 миллионов рублей.



