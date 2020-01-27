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Итоги 2019: приморцы жаловались в Банк России на мисселинг и ОСАГО

27 Января 2020, 13:22 | Приморье

Всего за прошлый год регулятор получил от жителей Приморья порядка 3 тыс. жалоб

В Приморском крае по итогам 2019 года изменилась структура жалоб, направленных в Банк России. Жители региона стали чаще жаловаться на банки, хотя годом ранее основная часть претензий касалась деятельности некредитных финансовых организаций, преимущественно страховых, сообщает газета «Золотой Рог» со ссылкой на пресс-службу Дальневосточного ГУ Банка России.

Всего за прошлый год регулятор получил от жителей Приморья порядка 3 тыс. жалоб, почти на 600 меньше, чем в 2018 году. Наибольшую долю среди жалоб на банки (1,6 тыс.) занимают вопросы потребительского кредитования, однако их удельных вес за год снизился с 41% до 38%. Среди основных приморцы называли проблемы мисселинга (продажи одних продуктов под видом других), навязывания дополнительных услуг и погашения кредитных обязательств — 337 сигналов за год.

Число жалоб на некредитные организации сократилось на 42% до 1,2 тыс. Такая динамика обусловлена снижением на 41% количества претензий на страховщиков —до 722 единиц. Среди них 640 относятся к обязательному страхованию автогражданской ответственности. В половине случаев приморские автомобилисты жаловались на применение коэффициента бонус-малус (скидки за безаварийную езду). По сравнению с 2018 годом число обращений на ОСАГО и КБМ снизилось на 40% и 27% соответственно. В шесть раз реже водители стали жаловаться на проблемы с оформлением электронных полисов — регулятор получил всего 49 таких сигналов за год.

Советник экономический Аппарата Главного управления

Дальневосточного ГУ Банка России Елена ШВЕЦОВА отметила, что, начиная с прошлого года, Банк России реформирует ОСАГО в ключе либерализации системы и более справедливого тарифообразования. Ряд важных новаций уже вступил в силу: сегодня КБМ назначается раз в год, а при задвоении коэффициента водителю присваивается наименьший.

«Кроме того, с 1 апреля текущего года автолюбитель не будет терять скидку за безаварийную езду, даже если больше года он не был вписан ни в один полис ОСАГО», - подчеркнула эксперт.

Анна МАЦОВСКАЯ.  Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: осаго  жалобы  Банк России 



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