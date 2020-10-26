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Жителей Приморья призывают остерегаться кибермошенников
Продуманная до мелочей схема рассчитана на то, чтобы застать человека врасплох, вселить страх потери денег и подвигнуть на экстренные решения
Правительство Приморского края и Банк России продолжают сотрудничество по повышению финансовой грамотности жителей региона. Одно из направлений – информирование о новых возможностях кредитных организаций, грамотном планирований бюджета и безопасности при совершении финансовых операций. О том, как не стать жертвами мошенников по телефону или в интернете, – материале на primorsky.ru.
Специалисты предупреждают, что на территории всей страны продолжают выявляться случаи телефонного мошенничества: обманщики представляются сотрудниками банков, сообщают о якобы зафиксированной попытке проведения сомнительной операции на некую сумму, а затем предлагают свою помощь, требуя взамен немедленно предоставить конфиденциальные данные.
Скорее всего звонок раздастся рано утром, поздно вечером или в выходной день. Хорошо знакомый с азами психологии собеседник начнет беседу уверенно и быстро, используя профессиональные термины. На заднем фоне можно будет даже распознать звуки, имитирующие оживленную работу в офисе. Продуманная до мелочей схема рассчитана на то, чтобы застать человека врасплох, вселить страх потери денег и подвигнуть на экстренные решения.
В такой ситуации, в первую очередь необходимо положить трубку. Посмотрите на официальном сайте банка или на обратной стороне вашей банковской карты номер «горячей линии» и наберите его вручную. Ни в коем случае не делайте обратных звонков, не отправляйте ответных СМС, не переходите по ссылкам из сообщений.
Такой подход может показаться слишком бдительным, однако мошенники научились скрывать настоящие номера, используя специальное программное обеспечение. Более того, они могут обращаться к вам по имени и отчеству, знать фамилию, номер и срок действия карты.
Не паникуйте. Если банк действительно выявит подозрительную операцию, он приостановит ее на срок до двух суток. Этого времени достаточно, чтобы самостоятельно позвонить в кредитную организацию и подтвердить или отменить транзакцию. Если вы не выйдете на связь, через двое суток блокировка снимется автоматически, и операция будет совершена.
Никому и ни под каким предлогом не сообщайте личные данные, реквизиты карты и секретную информацию: CVC/CVV-код на обратной стороне карты, ПИН-код и коды из СМС. Проверяйте подлинность сайтов, на которых оставляете свои личные данные. Кодовое слово называйте сотруднику банка только тогда, когда сами звоните на «горячую линию». Если сообщить преступникам конфиденциальные данные, разглашать которые нельзя, вернуть деньги через банк не получится.
Отметим, Приморье является участником проекта по повышению финансовой грамотности уже на протяжении нескольких лет. В прошлом году прошли 1024 онлайн-урока финансовой грамотности только от Банка России, в котором приняли участие треть школ региона.
Получают новые знания в этом направлении и пенсионеры Приморья – по региональному проекту «Старшее поколение» национального проекта «Демография». В рамках межведомственной работы планируется открыть в населенных пунктах Приморья общедоступные точки финансового консультирования граждан.
Напомним, стратегия повышения финансовой грамотности была принята в 2017 году. Документ рассчитан до 2023 года и нацелен на увеличение численности финансово образованных жителей России.
По материалам Дальневосточного главного управления Центрального банка РФ
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