Кредитный портфель банка "Открытие" в Приморье увеличился более чем в 2 раза

О бизнес-результатах банка «Открытие» в Приморье рассказал его управляющий Кирилл ГРИБОВ

В ходе пресс-конференции с журналистами, которая состоялась 20 февраля, управляющий региональным офисом «Приморский» банка «Открытие» Кирилл ГРИБОВ представил бизнес-результаты за 2019 год и планы развития финансового учреждения в Приморском крае. Он рассказал о стратегических направлениях в работе банка, а также ответил на вопросы, касающиеся развития экономики и банковского сектора России. Подробности - в материале газеты «Золотой Рог».

- Кирилл Эрикович, расскажите о ключевых достижениях банка в 2019 году.

- По результатам 2019 года кредитный портфель бизнеса банка «Открытие» в Приморском крае вырос в 2,3 раза и составил 3,7 млрд рублей. Портфель привлеченных средств физических и юридических лиц также увеличился более чем в 2,3 раза с начала года, на 1 января превысив 7 млрд рублей. Основную динамику обеспечил корпоративно-инвестиционный блок. Розничный кредитный портфель банка «Открытие» в Приморье достиг 1,3 млрд рублей. Наибольшая доля приходится на кредиты наличными — 742 млн рублей. Драйвером роста розничного кредитования стала ипотека: с начала года портфель жилищных кредитов вырос в несколько раз и приблизился к 600 млн рублей. Объем привлеченных средств физических лиц, увеличившись на 12%, вырос до 2,1 млрд рублей.

В 2019 году жители Приморского края оформили в «Открытии» более 1000 кредитов наличными на сумму 1 млрд рублей, что в 2,5 раза больше, чем годом ранее. В целом, годовой план по прибыли был нами был перевыполнен уже в третьем квартале.

- Хотелось бы подробнее остановиться на кредитном портфеле.

- Весь прошлый год мы были сфокусированы, прежде всего, на розничном и корпоративном кредитовании, развитии ипотеки, отдельно стояла задача по привлечению клиентов на зарплатные проекты. Наиболее заметный рост был в потребительском кредитовании - выдачи выросли почти в 2 раза. По объемам потребительского кредитования в прошлом году мы заняли по сети банка 6-ю позицию. Так, выдачи кредитов наличными на начало года составили 245 млн руб., а на конец года - уже 750 млн рублей.

При этом во главу угла мы ставим, в том числе, повышение финансовой грамотности населения. По нашим оценкам, многие россияне неверно расставляют приоритеты. Например, вместо того чтобы взять кредит на неотложные цели (обучение, лечение и т.д.), люди влезают в долги, тратя деньги на абсолютно ненужные вещи. Тогда как для срочных покупок существует отличный продукт — кредитная карта с льготным беспроцентным периодом до 120 дней. При этом снятие наличных с таких карт можно осуществлять без процентов.

- Как обстоят дела с ипотечным кредитованием?

- Мы входим в пятерку банков по объемам выданных ипотечных кредитов. В прошлом году банк «Открытие» был признан лучшим банком страны по выдаче ипотеки. В нашей продуктовой линейке есть все наиболее востребованные ипотечные программы: от рефинансирования до нового строящегося жилья и военной ипотеки. Буквально недавно мы запустили ипотеку с господдержкой под 2%, по которой планируем заключить 600-700 договоров на сумму порядка 4,5 млрд рублей. В целом, выдача ипотеки в Приморье удвоилась за год в 1,8 раза, до 600 млн рублей.

- Интересно узнать, какова ситуация с кредитованием малого и среднего бизнеса?

- По итогам прошедшего года наш портфель МСБ составил 1,2 млрд рублей. В Приморье «Открытие» обслуживает более 2 тыс. представителей предпринимательского сообщества. Если говорить про крупный инвестиционный бизнес, то по итогам второго полугодия объем портфеля составил 2,9 млрд рублей. По Приморскому краю на начало прошлого года портфель депозитов и остатков на счетах всех юридических лиц, малого, среднего и крупного бизнеса составлял 1,6 млрд рублей, а к концу года достиг отметки в 5,8 млрд рублей.

- Какие прогнозы в банковском секторе вы могли бы обозначить в этом году?

- В 2020 году, на фоне высокой закредитованности населения и политики ЦБ в части снижения долговой нагрузки, мы прогнозируем снижение объемов потребительского кредитования. Однако, ожидаемо вырастет спрос по ипотеке. Вслед за снижением ключевой ставки, годовые ставки по кредитам, в том числе и по ипотечным, будут снижаться. Но при этом снизятся и ставки по вкладам. Понимая это, многие люди начинают инвестировать в альтернативные инструменты: индивидуальные инвестиционные счета с ежегодным налоговым вычетом в 13%, ПИФы, брокерские счета, акции, облигации, инвестиционное страхование и так далее. Поэтому вскоре банкам придется искать дополнительные источники пополнения банковской ликвидности.

Отмечу, что по нашим инвестиционным продуктам мы показали доходность в 2-3 раза выше банковских вкладов. Банк «Открытие» стремится к тому, чтобы предоставлять максимальное качество сервиса нашим клиентам и при этом зарабатывать деньги, наращивая кредитный портфель и формируя различные конкурентные программы и предложения. На 2020 год у нас в Приморском крае планы весьма амбициозные. Основная задача банка «Открытие» - стать одним из лучших на рынке, поэтому для нас очень важно, чтобы наши клиенты высоко оценивали нашу работу!

Анна МАЦОВСКАЯ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.