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ПСБ помогает работать и зарабатывать
Один из ведущих банков страны помогает своим клиентам максимально снизить финансовые и временные издержки
Быстро и эффективно распоряжаться средствами компании, получать стабильный доход с остатков на расчетных счетах – к этому стремится каждый владелец бизнеса. Выбирая банк для расчетно-кассового обслуживания своей организации, руководители, прежде всего, оценивают его надежность, наличие разветвленной сети и возможность доступа к банковским услугам в любое время.
Клиенты ПСБ могут воспользоваться услугами, которые позволят деньгам их компании «работать» быстрее, получать процент на остаток на счете, а также обеспечить более плотный контроль за движением средств, как в рамках отдельной организации, так и в группе компаний.
Не ждать, а распоряжаться
«Возьмем абсолютно стандартную операцию – внесение наличной выручки на счет. Клиенты ПСБ имеют возможность оперировать данными средствами уже через несколько минут. Банк принимает наличные более чем в 300 отделениях по всей России, и в каждом из них можно зачислить средства на любой счет клиента в любом регионе РФ», – рассказывает Виктория ОСИПЕНКО, заместитель регионального директора офиса «Владивостокский» ПСБ банка. Также это можно сделать через корпоративную банковскую карту и через банкоматы ПСБ.
Все более востребованной становится услуга самоинкассации с использованием корпоративных карт ПСБ. Они позволяют самостоятельно вносить выручку на расчетный счет – через банкоматы в любое время без посещения офиса. Деньги на счет зачисляются в режиме реального времени. Также с помощью корпоративной карты можно оплачивать представительские расходы компании.
ПСБ предлагает корпоративным клиентам оформить и Travel-карту, на которую начисляются бонусы с представительских расходов. Накопленные баллы можно тратить на оплату товаров и услуг авиакомпании S7. Владелец карты получает право прохода в бизнес-залы по всему миру и доступ к услуге консьерж-сервиса.
Настоящим хитом 2019 года стал сервис «электронный инкассатор» от ПСБ. Это компактное устройство, похожее на миниатюрный банкомат, которое позволяет в любое время зачислять на счет выручку компании. Инкассатор может принимать средства нескольких организаций, например, находящихся в торгово-развлекательных центрах, где на небольшой площади сосредоточено множество магазинов. То есть предприниматели могут объединиться и сэкономить на обслуживании устройства.
«Деньги, которые попали в электронный инкассатор, уже находятся под надежной защитой банка. Единственное условие – соблюдение технических требований к расположению устройства. Оно должно находиться в непроходном помещении, скрытом от посторонних глаз, и иметь подключение к электричеству и интернету», – поясняют специалисты ПСБ.
Электронная инкассация проходит за несколько минут, и деньги сразу поступают на счет. При этом физическая разгрузка устройства проводится при его фактическом заполнении. Поэтому емкость устанавливаемого устройства подбирается исходя из фактического объема инкассируемых средств.
Преимущества электронного инкассатора очевидны. Клиент не зависит от режима работы сотрудников инкассации. Деньги вносятся на счет сразу, когда это необходимо компании, а не хранятся в кассе. Ими можно сразу же распоряжаться, избегая кассовых разрывов или превышения кассового лимита. И исчезает необходимость пересчитывать деньги вручную и упаковывать их, а также оформлять документы для инкассаторов или исправлять ошибки в них.
Дополнительные преимущества
Возможность эффективно распоряжаться средствами, которые находятся на расчетном счете компании, и получать дополнительный доход – это приоритет для любой компании. ПСБ предлагает различные варианты начисления процентов на остаток, в том числе и на фактический, и требований по поддержанию определенной суммы на счете нет, так что клиент может распоряжаться своими средствами, не опасаясь потерять процент. Дополнительный доход клиент может получить, выбрав лучший вариант из удобной линейки депозитов, которая рассчитана на различные потребности клиента. А у групп компаний есть возможность виртуального пулинга или объединения остатков на счетах нескольких юрлиц без физического перечисления денег для получения повышенного процента на свой остаток.
ПСБ также помогает своим клиентам максимально снизить финансовые и временные издержки, повысить скорость оборачиваемости капитала. Помимо преимуществ расчета с помощью корпоративных карт ПСБ, клиенты банка могут оценить удобство услуги «CASH-менеджмент». Она позволяет нажатием одной кнопки сформировать сводную выписку по нескольким счетам организации, открытым в разных филиалах ПСБ. Опция «мультихолдинг» актуальна для групп компаний: у клиента появляется возможность работать с расчетными счетами всех юрлиц, используя единый ключ доступа.
При работе с большим количеством контрагентов клиенты ПСБ могут провести экспресс-проверку своих партнеров, оценить их финансовое состояние и риски от сотрудничества. Новый сервис от ПСБ - «СВЕТОФОР» - при формировании платежного поручения в адрес контрагента автоматически показывает его цветовой индикатор: красный, желтый или зеленый (в зависимости от надежности). «СВЕТОФОР» позволяет сэкономить время и получить комплексную картину по контрагентам.
ПАО «Промсвязьбанк». Генеральная лицензия Банка России №3251.
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