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В ДФО число счетов эскроу превысило 3,3 тысячи
Размер средств, размещённых участниками долевого строительства на счетах эскроу, достиг 11,9 млрд рублей
На Дальнем Востоке после апрельского снижения восстанавливаются темпы роста проектного финансирования долевого жилищного строительства. В июне был открыт 601 счёт эскроу — это максимальный показатель с начала года. Общее количество счетов к июлю превысило 3,3 тысячи, сообщает газета «Золотой Рог» со ссылкой на пресслужбу Дальневосточного главного управления Центрального банка РФ.
Размер средств, размещённых участниками долевого строительства на счетах эскроу, достиг 11,9 млрд рублей, увеличившись на 2,3 млрд рублей за месяц и на 9,5 млрд рублей с начала года. Это следует из результатов обследования банков, открывающих расчётные счета застройщиков и счета эскроу.
В общей сложности на Дальнем Востоке за время реализации проектного финансирования между банками и застройщиками заключено 68 кредитных договоров, в первой половине 2020 года заключено 33 договора. Сумма кредитных линий превышает 36,8 млрд рублей.
Средняя процентная ставка по кредитам застройщикам в регионе продолжает снижаться. Впервые Банк России начал публиковать этот показатель в апреле, тогда он составлял 6,03%. К июлю средняя процентная ставка опустилась до 4,4%. При этом в зависимости от объёма накопленных на счетах эскроу средств и иных факторов её размер по каждому договору может существенно отличаться.
В рамках проектного финансирования на территории макрорегиона завершено четыре проекта. По ним в Приморье, Якутии и Хабаровском крае раскрыто 46 счетов эскроу. Сумма средств, перечисленных со счетов застройщикам и банкам в погашение предоставленных кредитов, составила 135 млн рублей.
Отметим, что с середины июля в процедуру долевого строительства многоквартирных домов внесены изменения. Среди прочего теперь счета эскроу буду раскрываться после введения объекта в эксплуатацию, а не регистрации первого права собственности.
Анна МАЦОВСКАЯ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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