www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 62.87 р. 100 JPY: 58.38 р.
EUR: 70.79 р. 10 CNY: 91.43 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Финансы
Экономика
Распечатать

Жители Приморья за три месяца взяли потребительские микрозаймы на сумму 329 млн рублей

22 Июля 2019, 16:39 | Приморье

Объём выданных микрофинансовыми организациями ДФО займов снизился почти вдвое. Приморье по-прежнему лидирует

Объём потребительских микрозаймов в ДФО снизился почти вдвое. По итогам I квартала 2019 года совокупный объём выданных микрофинансовыми организациями Дальнего Востока займов составил 1,3 млрд рублей, уменьшившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 31%. Преимущественно на динамику повлиял сегмент потребительских займов: показатель снизился на 43% до 924 млн рублей, сообщает газета «Золотой Рог» со ссылкой на пресс-службу Дальневосточного ГУ Банка России.

Как рассказал начальник отдела надзора за рынком микрофинансирования Дальневосточного ГУ Банка России Виталий МОСТОВОЙ, в этом году на рынке микрокредитования произошли существенные изменения, ставшие стимулом для компаний более ответственно подходить к скорингу заёмщиков. «Сегодня ежедневная процентная ставка ограничена одним процентом, а максимальный размер выплаты снизился до двукратного от суммы кредита. Это значит, что с человека, взявшего в кредит 10 тысяч рублей, можно получить максимум 30 тысяч рублей», — отметил Мостовой.

Наибольший объём займов выдали микрофинансовые организации Якутии и Приморья — 382 и 329 млн рублей. Наименьший объём займов выдали МФО Магаданской и Еврейской автономной областей — 2,8 млн рублей и 12,6 млн рублей соответственно.

Субъектам малого и среднего предпринимательства микрофинансовые организации Дальнего Востока одобрили займы на 427 млн рублей, это больше прошлогоднего показателя на 14%. Из них индивидуальные предприниматели получили 232 млн рублей, рост составил 2%. На 32% или до 195 млн рублей увеличился объём займов, выданных юридическим лицам.

В I квартале на Дальнем Востоке было заключено почти 79 тыс. договоров микрозайма, это меньше аналогичного периода 2018 года на 56%. В целом число действующих договоров снизилось на четверть до 130,6 тыс. Количество заёмщиков снизилось на 23% до 118 тысяч.

На конец отчётного периода в ДФО числилось 176 микрофинансовых организаций, зарегистрированных в государственном реестре МФО. С начала года с рынка ушли три компании.

Анна МАЦОВСКАЯ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Автор:
Теги: потребительские микрозаймы  МФО 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Электронное периодическое издание «Золотой Рог – пресса» («Zrpress»).

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: [email protected]

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: [email protected]