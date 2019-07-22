Жители Приморья за три месяца взяли потребительские микрозаймы на сумму 329 млн рублей

Объём выданных микрофинансовыми организациями ДФО займов снизился почти вдвое. Приморье по-прежнему лидирует



Объём потребительских микрозаймов в ДФО снизился почти вдвое. По итогам I квартала 2019 года совокупный объём выданных микрофинансовыми организациями Дальнего Востока займов составил 1,3 млрд рублей, уменьшившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 31%. Преимущественно на динамику повлиял сегмент потребительских займов: показатель снизился на 43% до 924 млн рублей, сообщает газета «Золотой Рог» со ссылкой на пресс-службу Дальневосточного ГУ Банка России.



Как рассказал начальник отдела надзора за рынком микрофинансирования Дальневосточного ГУ Банка России Виталий МОСТОВОЙ, в этом году на рынке микрокредитования произошли существенные изменения, ставшие стимулом для компаний более ответственно подходить к скорингу заёмщиков. «Сегодня ежедневная процентная ставка ограничена одним процентом, а максимальный размер выплаты снизился до двукратного от суммы кредита. Это значит, что с человека, взявшего в кредит 10 тысяч рублей, можно получить максимум 30 тысяч рублей», — отметил Мостовой.



Наибольший объём займов выдали микрофинансовые организации Якутии и Приморья — 382 и 329 млн рублей. Наименьший объём займов выдали МФО Магаданской и Еврейской автономной областей — 2,8 млн рублей и 12,6 млн рублей соответственно.



Субъектам малого и среднего предпринимательства микрофинансовые организации Дальнего Востока одобрили займы на 427 млн рублей, это больше прошлогоднего показателя на 14%. Из них индивидуальные предприниматели получили 232 млн рублей, рост составил 2%. На 32% или до 195 млн рублей увеличился объём займов, выданных юридическим лицам.



В I квартале на Дальнем Востоке было заключено почти 79 тыс. договоров микрозайма, это меньше аналогичного периода 2018 года на 56%. В целом число действующих договоров снизилось на четверть до 130,6 тыс. Количество заёмщиков снизилось на 23% до 118 тысяч.



На конец отчётного периода в ДФО числилось 176 микрофинансовых организаций, зарегистрированных в государственном реестре МФО. С начала года с рынка ушли три компании.



Анна МАЦОВСКАЯ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.