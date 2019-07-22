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Банк "Открытие" подписал соглашение с администрацией Владивостока

22 Июля 2019, 15:12 | Приморье

Банк «Открытие» и администрация города Владивосток заключили соглашение о сотрудничестве в сфере социально-экономического партнерства.  Соглашение подписали член правления банка «Открытие» Александр Пахомов и глава администрации Владивостока Олег Гуменюк. Документ призван повысить доступность финансовых услуг банка на территории столицы Дальнего Востока.

В рамках соглашения банк планирует развивать сеть, установить новые и дополнительные банкоматы и устройства самообслуживания, развивать инвестиционную деятельность.

«Банк «Открытие» уделяет большое внимание взаимодействию с муниципальными образованиями регионов. Договоренности, которых мы достигли с администрацией города  будут способствовать развитию эффективного взаимовыгодного сотрудничества. Банк «Открытие» готов оценивать и финансировать значимые инвестиционные проекты и программы, поддерживать развитие малого и среднего бизнеса во Владивостоке и Приморском крае», – подчеркнул Александр Пахомов.

Олег Гуменюк отметил, что администрация Владивостока заинтересована в работе с крупными надежными банками. Такое партнерство позволяет городу воплотить в жизнь множество  социальных проектов, полезных для владивостокцев.

Досье "Золотого Рога": Банк «Открытие» — системообразующий банк. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. В состав группы «Открытие» входят компании, занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховая компания «Росгосстрах» (страхование), «Открытие Брокер» (брокерские услуги), Управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие» (рынок пенсионных накоплений), АО «Балтийский лизинг», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА-(RU)») и Эксперт РА («ruAA-»), а также международным агентством Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка до 2021 года предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, запуск и развертывание в регионах системы сбора биометрических данных, а также реализацию других передовых финтех-идей.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: банк  открытие 



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