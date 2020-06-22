Денежные переводы без комиссии становятся доступнее приморцам

К Системе быстрых платежей Банка России подключились уже 65 банков, среди которых все системно-значимые кредитные организации страны. Теперь их клиенты, в том числе жители Приморья, могут отправлять денежные переводы до 100 тыс. рублей в месяц без комиссии, сообщает пресс-служба Дальневосточного ГУ Банка России.

«Системно-значимые банки - это кредитные организации, отвечающие специальным требованиям регулятора по размеру активов, объёму привлеченных во вклады средств граждан, международной активности и так далее. Сегодня таких банков в России 11, и их клиентами являются многие жители Приморья. Но к Системе активно подключаются и менее крупные банки, список которых постоянно растёт», - отметил заместитель начальника Дальневосточного ГУ Банка России Василий ПРОКОФЬЕВ.

Напомним, Система быстрых платежей позволяет гражданам переводить деньги по номеру телефона получателя, даже если счета открыты в разных банках, оплачивать покупки, платежи ЖКХ и совершать другие виды переводов. Единственным условием является участие банка отправителя и банка адресата платежа в СБП. Узнать, как перевести деньги через систему, можно на её сайте.

Главные преимущества сервиса - скорость операций и возможность их проведения в любой момент, независимо от времени суток, праздничных или выходных дней. Кроме того, система позволяет снизить расходы потребителей на услуги переводов. С 1 мая 2020 года клиенты банков - участников СБП могут переводить друг другу до 100 тыс. рублей в месяц бесплатно. Если общая сумма переводов превысит эту сумму, за операцию может взиматься комиссия, но не более 0,5% от суммы перевода и не выше 1,5 тыс. рублей - это меньше, чем при использовании других сервисов.

На 1 июня 2020 года в Системе быстрых платежей было проведено около 16 млн операций на сумму почти 135 млрд рублей.