Коронавирус ускорил инфляцию на Дальнем Востоке

Годовая инфляция в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) в апреле 2020 года увеличилась до 3,9% после 3,3% в марте. В целом по России годовой темп прироста потребительских цен в апреле повысился до 3,1% (в марте – 2,5%).

Ускорение роста цен как в стране, так и в округе происходило под влиянием разовых проинфляционных факторов. Это временное повышение потребительского спроса на продукты длительного хранения и товары первой необходимости из-за введения режима самоизоляции, а также увеличение издержек поставщиков вследствие изменения логистических схем на фоне распространения коронавируса. Еще одним значимым фактором стало ослабление рубля в результате снижения мировых цен на нефть и негативного влияния пандемии коронавируса на глобальную экономику.

Годовая продовольственная инфляция в ДФО возросла до 4,9% в апреле по сравнению с 3,7% в марте.

Снижение интенсивности грузового сообщения с приграничными городами КНР из-за введенных ограничительных мер и увеличение стоимости импорта из-за ослабления рубля обусловили рост цен на рынке плодовоовощной продукции. Так, ускорился годовой рост цен на огурцы, помидоры, морковь и картофель.

Годовой темп прироста цен на фрукты увеличился в заметной мере из-за цен на цитрусовые, в первую очередь на лимоны и апельсины. Повышение темпов их удорожания происходило под влиянием ослабления рубля, а также роста спроса на них, как на популярное народное средство профилактики и лечения вирусных инфекций.

Увеличение потребительского спроса на фоне введения режима самоизоляции и поступление товаров от поставщиков по более высоким ценам из-за увеличения издержек привели к ускорению роста цен на мясо и птицу, консервы, муку, макаронные и крупяные изделия.

В то же время под влиянием роста предложения со стороны местных птицефабрик сохранилась тенденция к снижению цен на яйца. Продолжал дешеветь сахар из-за значительного объема переходящих запасов прошлых лет.

В сегменте непродовольственных товаров годовая инфляция в ДФО в апреле ускорилась до 3,3% после 2,9% в марте.

Ослабление рубля обусловило ускорение роста цен на импортируемые товары: электротовары и бытовую технику, строительные материалы и легковые автомобили. Этот же фактор, а также временное увеличение спроса на фоне перехода значительной части компаний на формат удаленной работы спровоцировали удорожание персональных компьютеров и ноутбуков. При этом из-за сдержанного спроса планшеты и смартфоны в апреле по-прежнему стоили меньше, чем годом ранее.

Сложная эпидемиологическая обстановка привела к росту спроса и увеличению цен на отдельные медицинские товары и медикаменты.

В условиях повышенного спроса на фоне обеспечения организациями и компаниями санитарно-эпидемиологических требований для ограничения распространения коронавируса и ослабления рубля ускорился рост цен на моющие, чистящие и дезинфицирующие средства.

Годовая инфляция на рынке услуг в ДФО в апреле увеличилась до 3,3% после 3,0% в марте.

Вследствие временного увеличения спроса на фоне распространения коронавируса ускорился годовой рост цен на услуги пребывания пациента в круглосуточном стационаре.

В связи с повышением издержек кафе и ресторанов из-за временного перехода на работу в режим доставки ускорился рост цен на услуги общественного питания.

Увеличение издержек авиаперевозчиков по причине приостановки полетов по большинству направлений из-за пандемии привело к повышению темпов прироста тарифов на услуги воздушного транспорта.

Сдержанная динамика спроса способствовала уменьшению темпа прироста цен на услуги железнодорожного транспорта. Падение спроса из-за введения режима самоизоляции замедлило рост цен на бытовые услуги.

В апреле по сравнению с мартом годовая инфляция ускорилась во всех регионах ДФО.

Самая высокая на Дальнем Востоке годовая инфляция (5,5%) и наибольший ее прирост (на 0,9 п.п.) наблюдались в Еврейской автономной области.

Ускорение инфляции в области, в первую очередь, связано с повышением закупочных цен поставщиками продуктов из-за роста издержек вследствие изменения логистических схем на фоне распространения коронавируса, а также временным повышением спроса на отдельные группы товаров и ослаблением рубля.

По-прежнему самая низкая в округе инфляция (1,1%) и наименьший ее прирост (на 0,2 п.п.) наблюдались в Чукотском автономном округе. В значительной мере это связано со статистическим эффектом «высокой базы» прошлого года. На ускорение инфляции в апреле оказало влияние более раннее, чем ожидалось, исчерпание прошлогодних запасов продуктов и завоз в регион товаров по более высоким ценам по причине роста издержек поставщиков из-за изменения логистических схем, роста тарифов на грузоперевозки и ослабления рубля.

До конца года в целом по стране вероятно повышение годовой инфляции, в том числе вследствие выхода их расчета низких значений лета-осени 2019 года.

В то же время по мере исчерпания краткосрочных проинфляционных эффектов преобладающим фактором станет дезинфляционное влияние снижения внутреннего и внешнего спроса вследствие ограничительных мер по борьбе с эпидемией коронавируса. С учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция в целом по России по итогам 2020 года составит 3,8-4,8% и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем, сообщили газете "Золотой Рог" в пресс-службе Дальневосточного ГУ Банка России.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

