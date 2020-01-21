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Приморцы крайне недовольны льготной ипотекой
Средняя сумма кредита составляет 3,53 млн рублей, заключенных договоров пока очень мало
За полтора месяца действия программы льготной ипотеки на Дальнем Востоке банки заключили лишь 440 договоров. Лидером по числу заявок стал Приморский край. Далее идут Хабаровский край и Якутия. На эти три региона пришлось 75% заключенных договоров. Как видим, никакого ажиотажа на рынке нет. Условно говоря, порядка 110 договоров для каждого из регионов - это капля в море. В чем причина? Опросы выявили, что дальневосточники крайне недовольны условиями, которые навязывают им банки и застройщики. В частности, последние предлагают на оформление прежде всего малоликвидные квартиры. Кроме того, мнение опрошенных в соцсетях приморцев и соответствующие исследования рынка свидетельствуют о том, что из-за нововведения произошел новый рост цен на строящееся жилье в многоквартирных домах. Отмечается, что во Владивостоке несколько застройщиков, обратив внимание на повысившийся спрос, стимулированный новой ипотечной программой, резко подняли цены на квартиры в строящихся ими жилых комплексах.
«Дальневосточная ипотека» реализуется по поручению президента РФ Владимира ПУТИНА. Она предусматривает субсидирование процентной ставки до уровня 2% годовых по ипотечным жилищным кредитам на приобретение жилья молодыми семьями на Дальнем Востоке или строительство дома на земельном участке, предоставленном по программе «Дальневосточный гектар». Программа рассчитана до конца 2024 года. Заемщиками могут стать семьи, приобретающие недвижимость на Дальнем Востоке в возрасте не старше 35 лет, а также одинокие родители с ребенком не старше 18 лет (для получателей гектара возрастных ограничений нет). Льготный кредит доступен на покупку квартиры в новостройке или приобретение уже готового жилья у застройщика на территории ДФО.
Максимально возможная сумма кредита - 6 млн рублей при минимальном первоначальном взносе 20% от стоимости недвижимости, срок кредитования - до 20 лет. Еще одним условием является обязательная прописка в приобретаемой квартире или доме в течение девяти месяцев с момента оформления права собственности. Сохранять прописку нужно не менее пяти лет с даты выдачи кредита.
В шестерку регионов, где заключено наибольшее количество договоров, также вошли Республика Бурятия, Сахалинская область и Забайкальский край. «Общее число принятых заявок по всем 11 субъектам достигает 4,5 тыс., что говорит о высокой востребованности кредитного продукта. Уже сейчас одобрение получено по каждой второй из поданных заявок, достаточно большая часть заявлений еще находится на рассмотрении у банков», - так прокомментировал тем неменее ситуацию глава Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике Сергей ХОВРАТ.
На данный момент заявки на получение ипотеки для приобретения квартиры принимают семь банков, для строительства дома на выданном «дальневосточном гектаре» - три банка. Всего в программе будут участвовать 14 банков: еще семь заканчивают формировать свои продукты и планируют их представить до конца февраля 2020 года.
В целом за счет программы предполагается выдать около 147 тыс. кредитов на общую сумму до 450 млрд рублей.
Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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