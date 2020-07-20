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Известного банкира из Приморья забрали в Санкт-Петербург
Дальневосточный регион продолжает стремительно терять наиболее успешных и талантливых людей
Начальником управления розничных продаж ВТБ в Петербурге и Ленобласти назначен Александр Вялков, который ранее возглавлял ВТБ в Приморском крае, сообщила пресс-служба банка.
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Слезами горючими зальется видать местный народ. . . иначе зачем эта статья?!Если бы автор был постарше или интересовался историей капитализма. . то вспомнил бы статью Ленина "Империализм как высшая стадия капитализма". . где банкам определена самая негативная роль. Ленин 100 лет назад назвал банки-инструментом сосредоточения капиталачто мы и видим из статьи. . а оружие по его словам-кредиты. . Далее происходит сращивание финансовой олигархии с промышленными предприятиями в небольшую группу лиц. . которые контролируют газетысегодня это ТВ и оказывают влияние на ГОС. ДУМУ и правительство. . . Прям про сегодняшнюю ситуацию в России. .