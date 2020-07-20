Известного банкира из Приморья забрали в Санкт-Петербург

Дальневосточный регион продолжает стремительно терять наиболее успешных и талантливых людей

Начальником управления розничных продаж ВТБ в Петербурге и Ленобласти назначен Александр Вялков, который ранее возглавлял ВТБ в Приморском крае, сообщила пресс-служба банка.

Ранее сообщалось, что этот пост займёт Давыд Коробченко, работающий в розничном управлении ВТБ в Москве. Почему решение изменилось, банк не уточняет.

Должность главы розничного бизнеса в Петербурге и Ленобласти в ВТБ занимал Сергей Кульпин, но в середине июня он ушёл в Альфа-Банк, где возглавил петербургский филиал.

По результатам 5 месяцев 2020 года розничный кредитный портфель ВТБ в Петербурге и Ленобласти вырос на 5% и превысил 265,5 млрд рублей.

Портфель привлечённых средств составил 556 млрд рублей, что на 9% выше прошлогоднего показателя.

Александр Вялков работает в группе ВТБ более десяти лет. Руководителем объединенного ВТБ в Приморском крае он стал в 2018 году, а до этого возглавлял розничный бизнес банка во Владивостоке. Ранее менеджер успел поработать в дальневосточном филиале Альфа-банка и приморском отделении Сбербанка.