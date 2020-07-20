www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 71.71 р. 100 JPY: 66.92 р.
EUR: 81.68 р. 10 CNY: 10.24 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Финансы
Банки
Распечатать

Известного банкира из Приморья забрали в Санкт-Петербург

20 Июля 2020, 10:23 | Приморье

Дальневосточный регион продолжает стремительно терять наиболее успешных и талантливых людей

Начальником управления розничных продаж ВТБ в Петербурге и Ленобласти назначен Александр Вялков, который ранее возглавлял ВТБ в Приморском крае, сообщила пресс-служба банка.

Ранее сообщалось, что этот пост займёт Давыд Коробченко, работающий в розничном управлении ВТБ в Москве. Почему решение изменилось, банк не уточняет.
 
Должность главы розничного бизнеса в Петербурге и Ленобласти в ВТБ занимал Сергей Кульпин, но в середине июня он ушёл в Альфа-Банк, где возглавил петербургский филиал.
 
По результатам 5 месяцев 2020 года розничный кредитный портфель ВТБ в Петербурге и Ленобласти вырос на 5% и превысил 265,5 млрд рублей.
 
Портфель привлечённых средств составил 556 млрд рублей, что на 9% выше прошлогоднего показателя.
 
Александр Вялков работает в группе ВТБ более десяти лет. Руководителем объединенного ВТБ в Приморском крае он стал в 2018 году, а до этого возглавлял розничный бизнес банка во Владивостоке. Ранее менеджер успел поработать в дальневосточном филиале Альфа-банка и приморском отделении Сбербанка.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Автор:
Теги: банк  Альфа-банк  кадры.ВТБ 



Новости партнеров




Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • ПРИМОРЬЕ12:52, 20.07.2020#

    Слезами горючими зальется видать местный народ. . . иначе зачем эта статья?!Если бы автор был постарше или интересовался историей капитализма. . то вспомнил бы статью Ленина "Империализм как высшая стадия капитализма". . где банкам определена самая негативная роль. Ленин 100 лет назад назвал банки-инструментом сосредоточения капиталачто мы и видим из статьи. . а оружие по его словам-кредиты. . Далее происходит сращивание финансовой олигархии с промышленными предприятиями в небольшую группу лиц. . которые контролируют газетысегодня это ТВ и оказывают влияние на ГОС. ДУМУ и правительство. . . Прям про сегодняшнюю ситуацию в России. .

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Электронное периодическое издание «Золотой Рог – пресса» («Zrpress»).

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: [email protected]

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: [email protected]