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Самым популярным подарком в новом 2020 году были деньги

20 Января 2020, 10:38 | Приморье
45% опрошенных считают, что потратили на эти новогодние праздники больше, чем на прошлые
 
85% россиян провели новогодние каникулы дома. 75% потратили на новогодних праздниках больше или столько же, сколько на прошлый Новый год. Самым популярным новогодним подарком у наших соотечественников стали деньги, сообщает газета «Золотой рог» со ссылкой на результаты специального исследования банка «Открытие».
 
Только 6% россиян отправились на новогодние каникулы в зарубежные поездки, 10% отдыхали в другом регионе России. Новый год подтвердил репутацию домашнего и семейного праздника: почти 85% респондентов провели самые продолжительные в году каникулы в родном городе.
 
45% опрошенных считают, что потратили на эти новогодние праздники больше, чем на прошлые. Еще 30% сказали, что потратили столько же. Только 22% заявили о сокращении своих расходов на Новый год по сравнению с 2019-м. При этом в абсолютных величинах больше половины респондентов - 55% - потратили на новогодние каникулы менее 20 тысяч рублей, 32% оценили свои расходы в диапазоне 20-50 тысяч, 9% погуляли на 50 тысяч. Только 2% потратили от 100 тысяч до 500 тысяч рублей.
 
73% россиян оценили свои новогодние каникулы как отличные. 65% сообщили, что им хватило денег на все развлечения и отдых. 57% воспользовались в Новый год услугами банков. 42% намерены обратиться в банк в 2020 году за помощью в исполнении своих желаний и планов.
 
Самым лучшим и наиболее популярным новогодним подарком у россиян стали деньги. Такой подарок получили 15% опрошенных. В топ новогодних подарков также вошли сувениры, кондитерские изделия и косметика.
 
Напомним, что согласно результатам декабрьского опроса ожиданий россиян, проведенным банком «Открытие», 36% респондентов ожидают роста своих доходов в 2020 году, 42% считают, что их доход не изменится, и лишь 7% полагают, что заработают меньше.
 
 
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Теги: подарки  банк  деньги  открытие 



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