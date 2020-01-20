Приморские МФО увеличили объем поддержки бизнеса

Неоднократное снижение Банком России ключевой ставки сделало займы еще более выгодными

Микрофинансовые организации Приморского края в три раза увеличили объем поддержки малого и среднего бизнеса. По итогам III квартала 2019 года сумма заимствованных средств составила 112,5 млн рублей, годом ранее этот показатель был ниже 39 млн рублей, сообщает газета "Золотой Рог" со ссылкой на пресс-службу Дальневосточного ГУ Банка России.

В структуре МСП (малое и среднее предпринимательство) основным драйвером роста стали индивидуальные предприниматели. Объем поддержки увеличился в четыре раза и достиг 73 млн рублей. Средняя сумма займа выросла с 696 тыс. до 1,4 млн рублей. Юридические лица удвоили показатель, объем заимствованных средств составил 40 млн рублей. Средний размер кредита вырос с 1 до 2 млн рублей.

«В прошлом году в Приморье заработала микрокредитная компания, которая на льготных условиях оказывает поддержку бизнесу. Неоднократное снижение Банком России ключевой ставки сделало займы еще более выгодными. Регулятор уделяет особое внимание стимулированию кредитования МСП, и положительные сдвиги в этом направлении уже видны», — отметил начальник отдела надзора за рынком микрофинансирования Дальневосточного ГУ Банка России Виталий МОСТОВОЙ.

Общий объем выдачи займов приморскими МФО превысил 1,1 млрд рублей. Сегмент потребительского кредитования остается основным, однако за год он снизился с 96% до 90%. Доля просроченной задолженности сократилась на 3,1 п.п. и составила 22,5%.

Напомним, что рынок микрокредитования в последние годы затронул ряд важных изменений. С 1 января 2020 года лимит переплаты по потребительским кредитам и займам сроком до

года снизился с 2 до 1,5 размеров выданного займа. Начиная с июля прошлого года, до 1% в день была снижена процентная ставка по так называемым займам до зарплаты.

Кроме того, для урегулирования имущественных споров с МФО граждане теперь могут обратиться к финансовому омбудсмену. В рамках одного обращения размер требования не может превышать 500 тыс. рублей. Подать заявление можно в электронной форме.