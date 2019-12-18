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Сбербанк и Фонд капитального ремонта Магаданской области расширили сотрудничество
Сбербанк и Фонд капитального ремонта Магаданской области заключили договор на расширенное банковское сопровождение контрактов
Банк будет оказывать Фонду услуги по сопровождению контракта и осуществлению контроля целевого расходования денежных средств, выделенных из бюджета Магаданской области на выполнение работ по капитальному ремонту. Это позволит осуществлять доскональный контроль расходования средств по проектам, начиная с самого начального этапа. Средства будут выделяться подрядчикам исключительно после предоставления документов, подтверждающих факт расходов по определенному этапу, которые должны соответствовать правилам ценообразования.
Кроме того, будет вестись мониторинг всех расчетов с подрядчиками, анализ документов и договоров, предоставляемых исполнителем работ. В частности, проверке будут подлежать исходно-разрешительная, проектно-сметная и рабочая документация, а также ведомости материалов и объемов работ, их стоимость и сроки.
Обмен документами будет проводиться через систему «Сбербанк Бизнес Онлайн», что значительно упростит и ускорит работу. Дополнительно в адрес Фонда будет предоставляться подробная отчетность о распределении расходов по контрактам.
Такое сопровождение позволит предприятию не беспокоиться о нецелевом расходовании бюджетных средств и получать полную аналитику об их использовании.
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