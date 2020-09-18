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Новый дополнительный офис Банка "Приморье" открылся во Владивостоке

18 Сентября 2020, 15:39 | Приморье
В новом офисе Банка "Приморье" представлен полный спектру услуг как для физических, так и для юридических лиц

Банк «Приморье» открывает новый дополнительный офис «Первомайский» во Владивостоке. Офис расположен по адресу: ул. Калинина, 275, ТЦ «Первомай», сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в ПАО АКБ «Приморье».

- В новом офисе Банка «Приморье» представлен полный спектру услуг как для физических, так и для юридических лиц, - комментирует заместитель Председателя правления – Директор департамента розничного бизнеса ПАО АКБ «Приморье» Анна Талызина. – Здесь можно открыть счёт или выгодный вклад, оформить пластиковые карты, потребительский кредит, совершать различные платежи или денежные переводы, обменять валюту и провести другие банковские операции. В офисе предусмотрено зонирование пространства для разделения клиентопотока. Так, для юридических лиц предусмотрена отдельная зона обслуживания. Квалифицированные специалисты Банка «Приморье» всегда готовы предложить клиентам актуальные финансовые продукты и выбрать наиболее интересные условия. Также отмечу, что добираться до офиса быстро и удобно: ТЦ «Первомай» находится рядом с остановкой общественного транспорта «Зеленый остров», а для автомобилистов предусмотрена парковка.

Стратегия развития сети Банка «Приморье» предполагает укрупнение действующих подразделений, с акцентом на еще более качественный сервис, комфортность офиса, увеличение скорости обслуживания и сокращения времени ожидания клиентов. Сеть офисов становится более удобной и доступной для населения, а также максимально эффективной в нынешних условиях: значительная часть банковских услуг теперь доступна в онлайн-сервисах, развитию которых уделяется максимальное внимание.

Для нового допофиса «Первомайский» разработаны улучшенная система зонирования и навигации. В офисе применяются системы сохранения здоровья клиентов и сотрудников: установлены дезинфекторы, рециркулятор для очищения воздуха в помещении. Персонал обеспечен средствами индивидуальной защиты (медицинские маски и перчатки). В течение дня проводится дезинфекция, при работе с документами и денежными купюрами специалисты используют все необходимые защитные средства. При этом Банк рекомендует клиентам также использовать средства индивидуальной защиты и сохранять между собой дистанцию не менее полутора метров .

Адрес офиса «Первомайский»: Владивосток, ул. Калинина, 275. Режим работы:

Обслуживание физических лиц

пн-пт 09:00 -19:00, без перерыва

сб 09:00-17:00

выходной - вс

Обслуживание юридических лиц

пн-пт 09:00 - 17:00, без перерыва

выходные - сб, вс

Телефон Контакт-центра Банка «Приморье»: 8 800 200 20 86 (круглосуточно, звонок бесплатный).

 

 

 

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Теги: банк  приморье 



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