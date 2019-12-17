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ВТБ выдал первые кредиты по дальневосточной ипотеке
В первый день банк подписал уже три кредитных договора и принял по программе более 300 заявок.
Ставка по новой программе составляет всего 2%, срок кредитования – до 20 лет. Максимально возможная сумма кредита – 6 млн рублей при минимальном первоначальном взносе 20% от стоимости недвижимости.
Заемщиками могут стать семьи, приобретающие недвижимость на Дальнем Востоке (возраст обоих супругов – не старше 35 лет), а также одинокие родители с ребенком не старше 18 лет. Льготный кредит доступен на покупку квартиры в новостройке или приобретение уже готового жилья у застройщика на территории Дальневосточного федерального округа.
Оформить льготную ипотеку можно до 31 декабря 2024 года при условии соответствия параметрам программы. Заявку на участие в новой программе можно подать в офисе ВТБ. Рефинансирование ранее выданных ипотечных кредитов в рамках программы не предусмотрено.
Заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников отметил: «Работу по программе удалось запустить в срок, она получилась по-настоящему комфортной и выгодной для граждан, которые планируют покупку жилья на Дальнем Востоке. Всего в течение пяти лет банки планируют выдать по ней около 150 тысяч кредитов на 450 млрд рублей. Мы уверены, что совместные усилия банков и застройщиков обеспечат такой высокий спрос. Уже после Восточного экономического форума в этом году ряд крупных компаний объявили о своих планах по строительству нового комфортного жилья в регионах ДФО».
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