Дальневосточный банк: новые возможности развития финансовой системы региона

Дальневосточный банк, который в этом году отмечает 30 лет успешной деятельности на финансовом рынке Дальнего Востока и Восточной Сибири, продолжает укреплять свои позиции, в том числе, предпринимая эффективные шаги по развитию региональной банковской системы. В апреле 2020 года ПАО «Дальневосточный банк», входящий по ряду ключевых показателей в ТОП-100 банков по версии национального рейтингового агентства «Эксперт РА» и ТОП-100 надежных российских банков по версии журнала Forbes, стал первым в Приморском крае региональным банком - принципиальным членом международной платежной системы Visa International.

О планомерной реализации перспективных векторов развития розничного бизнеса, открывающих новые возможности не только для банка и его клиентов, но и для финансовой системы Дальнего Востока и Восточной Сибири в целом, газете «Золотой Рог» рассказал Президент ПАО «Дальневосточный банк» Валерий ПАВЛЮК.

- Валерий Романович, платежные карты, их сервисы и инфраструктура обслуживания всегда являлись одним из ведущих направлений в банке, и повышение статуса членства в платежной системе Visa International это подтверждает. С какими результатами в этом сегменте бизнеса Дальневосточный банк подошел к своему 30-летию?

- Действительно, мы первыми в Приморском крае приступили к обслуживанию и выпуску карт международных платежных систем и за 30 лет сохранили и упрочили одну из лидирующих позиций. За последние 3 года мы совершили не только количественный, но и качественный рывок в развитии этого направления. Сегодня банк обладает развитой сетью банкоматов и терминалов в городах Дальнего Востока и Восточной Сибири, общая эмиссия карт превышает миллион, и они ориентированы на максимальное удовлетворение потребностей клиентов. Расплачиваясь картами Дальневосточного банка, их владельцы могут возвращать часть потраченных средств с помощью функции Cash back* или накапливать баллы в рамках Программы лояльности «Семейная команда»**.

В начале 2020 года Дальневосточный банк стал четвертым российским банком, который совместно с международной платежной системой JCB, основанной в Японии, приступил к выпуску карт, обладающих рядом уникальных возможностей. На глобальном рынке они позиционируются, прежде всего, как привлекательные платежные инструменты для часто путешествующих людей, предоставляя этому сегменту держателей широчайший набор преимуществ.

Также мы начали выпуск кобейджинговых карт «Мир-JCB» с функционалом Программы лояльности «Семейная команда». В России они работают как карты «Мир»: на них зачисляются социальные выплаты (в том числе, ежемесячные пособия по уходу за детьми, пенсии и т.п), заработная плата работников бюджетной сферы Российской Федерации, ими можно расплачиваться в торгово-сервисных предприятиях, оплачивать товары и услуги через Интернет. Также наши кобейджинговые карты «Мир»-JCB доступны для использования за рубежом (или для оплаты покупок на иностранных интернет-сайтах), где работают как карты международной платежной системы JCB, сеть приема которых насчитывает около 30 миллионов торговых точек, расположенных в 190 странах. Держателям карт предоставляются эксклюзивные привилегии и скидки в ресторанах, магазинах, аэропортах, туристических агентствах по всему миру, благодаря которым путешествия становятся доступнее, интереснее и выгоднее.

Платежная система Visa International также является одним из ведущих партнеров Дальневосточного банка, ежегодно мы наращиваем количество выпущенных карт и обороты по эквайригу. Результатом этой плодотворной работы стало повышение статуса Банка до принципиального члена. Данный статус предоставляется банкам, которые активно функционируют в области продвижения платежных карт, внедряя инновационные проекты, а также за определенный период времени достигли необходимой планки по выпуску кредитных и дебетовых карт. Получение статуса Visa Principal Member (принципиального члена платёжной системы Visa International) – важная и закономерная ступень в развитии банка. Дальневосточный банк вновь подтверждает уровень качества предоставляемых услуг. Специалистами Visa International был проведен многопрофильный аудит наших систем, в ходе которого было установлено, что Дальневосточный банк соответствует высоким требованиям и обеспечивает необходимую безопасность и надежность всех процессов.

- Какие перспективы открывает принципиальное членство в платежной системе Visa International для Банка?

- Принципиальное членство служит дополнительным гарантом качества и прозрачности наших услуг для клиентов и широкого спектра возможностей. В первую очередь, это, конечно же, гибкая тарифная политика и доступ к полной линейке продуктов Visa International. Следующий шаг для повышения качества обслуживания наших клиентов – усиление направления цифровых продуктов и сервисов: в частности, мы уделяем значительное внимание доступности мгновенной бесконтактной оплаты с помощью любых систем, а также развитию банковского обслуживания электронной коммерции, обеспечивая безналичные расчеты между покупателем и продавцом. Покупателям банк предоставляет эффективные многофункциональные расчетные инструменты для оплаты покупок в Интернете, а продавцам – для организации приема платежей за их товары и услуги.

- Какое значение повышение статуса Дальневосточного банка имеет для региональной финансовой системы?

- Став принципиальным членом платежной системы, Дальневосточный банк может выступать спонсором и гарантом для региональных финансовых институтов, являющихся ассоциированными членами Visa International. Мы готовы предоставить им широкие возможности по качественному взаимодействию с платежной системой при выводе на рынок новых продуктов, а также подробную информацию для составления регуляторной отчетности. Кроме того, с 1998 года мы самостоятельно выполняем эмбоссирование банковских карт и используем собственный процессинговый центр. Таким образом, банки-ассоциированные члены Visa International могут с нашей помощью консолидировать процессы на месте и повысить их эффективность, сократив сроки внедрения проектов за счет отсутствия необходимости работать через Москву или другие регионы России.

Отмечу, что, обладая многолетним опытом по выпуску и обслуживанию банковских карт и используя возможности принципиального членства в платежной системе Visa International, Дальневосточный банк становится центром притяжения на финансовом рынке Дальнего Востока и Восточной Сибири, обеспечивая оптимизацию процессов, повышая качество и безопасность работы.

*Кешбэк (англ.) – возврат, сумма денежных средств, выраженная в рублях, выплачиваемая банком держателю карты.

**Оператор Программы лояльности «Семейная команда»: ООО «РН-Лояльность», ОГРН 1157746385170, Российская Федерация, 119049, г. Москва, ул. Шаболовка, д.10, корп.2, этаж 7, помещение XXV. Условия Участия в Программе лояльности «Семейная команда», в том числе порядок начисления и списания баллов, на сайте Программы www.komandacard.ru.

ПАО «Дальневосточный банк». Генеральная лицензия ЦБ РФ №843. На правах рекламы.

На фото: Президент ПАО «Дальневосточный банк» Валерий Романович Павлюк.

Фото ПАО «Дальневосточный банк».

Газета «Золотой Рог», Владивосток.