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Переводить деньги на счета в других банках теперь можно из любой точки планеты
В Системе быстрых платежей совершено 5,5 млн операций
К Системе быстрых платежей (СБП), запущенной Банком России в январе этого года, подключился уже 31 банк, в том числе один приморский. Клиенты этих кредитных организаций теперь могут переводить деньги на счета в других банках-участниках системы из любой точки планеты просто по номеру телефона, сообщает газета «Золотой Рог» со ссылкой на пресс-службу Дальневосточного ГУ Банка России.
Первыми к Системе быстрых платежей подключились системно-значимые кредитные организации, все банки с универсальной лицензией должны присоединится к СБП до 1 октября 2020 года. Полный список банков-участников доступен на сайте www.sbp.nspk.ru. На сегодняшний день в СБП совершено 5,5 млн операций на общую сумму более 48,3 млрд рублей, средняя сумма перевода составила 8,8 тыс. рублей.
Система позволяет переводить деньги по номеру телефона между счетами в разных банках-участниках круглосуточно в режиме онлайн. Например, вы регулярно переводите деньги родителям на счёт в другом банке, где лучше условия по вкладам. Если раньше для такого перевода между банками нужно было заплатить весомую комиссию, а иногда и лично идти в офис, то с Системой быстрых платежей вам понадобится только мобильное приложение банка. В нём необходимо выбрать функцию перевода через СБП, указать номер телефона получателя -владельца счёта, и ввести сумму. В течение нескольких секунд после подтверждения операции плательщиком деньги станут доступны получателю. Так как переводы осуществляются мгновенно, вернуть деньги в случае ошибки можно будет только с согласия адресата, поэтому перед подтверждением отправки средств внимательно проверьте все данные.
Кроме быстроты перевода и комфорта клиент получает ещё и выгоду. Комиссия в СБП меньше, чем при использовании других способов перевода.
«Большинство кредитных организаций-участников СБП сегодня вообще не берут комиссию за переводы. Это связано с тем, что Банк России определил нулевые тарифы для банков-участников системы в 2019 году. С 2020 года банки начнут платить за переводы, но эти тарифы будут значительно ниже существующих для аналогичных сервисов», - рассказал начальник Отдела платёжных систем и расчётов Дальневосточного главного управления Банка России Олег БЕЛОХОН.
Банк России будет следить за комиссиями, которые банки установят для своих клиентов, и в случае необходимости ограничивать их.
С помощью СБП можно не только управлять своими счетами, но оплачивать товары и услуги при помощи QR-кода в магазинах и сервисных предприятиях, предоставляющих такую возможность. В дальнейшем в СБП будут доступны и другие типы платежей: оплата налогов, коммунальных услуг, переводы гражданам от организаций.
Анна МАЦОВСКАЯ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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