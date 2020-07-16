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Россияне готовы отказаться от копеек

16 Июля 2020, 14:42 | Приморье
61% опрошенных респондентов заявили что не помнят, когда последний раз расплачивались копеечной монетой
 
Большинство граждан РФ - 42% - считают, что в России уже вполне можно вывести из оборота монеты номиналом 1 и 5 копеек, поскольку для расчетов достаточно использовать 10 и 50 копеек. Еще 37% не возражают против полного вывода из оборота всей наличной мелочи. Данные основаны на опросе, проведенном банком «Открытие» 10-13 июля по репрезентативной выборке среди 1000 россиян в возрасте 18-60 лет с медианным доходом 30-60 тысяч рублей в месяц в городах с населением более 100 тысяч человек, сообщает газета «Золотой Рог».
 
61% опрошенных россиян заявили, что не помнят, когда последний раз расплачивались копейкой, но точно не делали это ни разу за последние три года. В прошлом году для оплаты товаров и услуг самую мелкую в стране монету использовали 13% россиян, в этом году — лишь 7%.
 
В Уральском федеральном округе доля тех, кто использовал однокопеечные монеты в расчетах в 2020 году составила 15%. В Приволжском федеральном округе доля составила 10%. Реже всего расплачивались такими наличными деньгами за последний год жители Северо-Западного (4%) и Сибирского (6%) федеральных округов, а также Москвы и Московской области (также 6%).
 
58% россиян тем не менее заявили, что по-прежнему бережно хранят полученные на сдачу мелкие монеты номиналом в 1 копейку и 5 копеек. Оставляют на кассе или выбрасывают такие монеты 28% респондентов. 6% отдают эту мелочь со сдачи на благотворительность. Еще 2% обменивают такие монеты на безналичные деньги в специальных автоматах.
 
Из тех, кто выступает за сохранение копейки, 38% респондентов назвали ее историческим национальным символом России, не менее важным, чем рубль. 24% считают, что монеты номиналом в 1 и 5 копеек надо оставить в обороте, поскольку они реально требуются для расчетов в магазинах и общественном транспорте. Наибольшая доля сторонников такой версии пользы копейки - в Сибирском (35%) и Уральском (30%) федеральных округах. 20% полагают, что копейка помогает научить ребенка копить деньги: такая точка зрения наиболее
 
популярна у жителей Приволжского (25%) и Северо-Кавказского (24%) федеральных округов. 10% опрошенных уверены, что использование мелких монет позволяет экономить деньги: такого мнения чаще других придерживаются жители Уральского (16%) и Приволжского (14%) федеральных округов. При этом четверть опрошенных россиян (24%), в ответ на вопрос о плюсах использования копейки, заявили, что их нет.
 
Отметим что с 2012 года в России прекращена чеканка монет номиналом 1 и 5 копеек, однако выпущенные ранее монеты такого достоинства продолжают находиться в бессрочном денежном обороте.
 

 

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Теги: банки  деньги 



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