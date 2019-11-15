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В Приморье еще пять банков помогут повысить доступность финансовых услуг
Пилотный проект по обеспечению финансовой доступности в Приморье пополнился новыми участниками. Возможности жителей отдаленных сел и поселков края по использованию финансовых услуг будут расширены, сообщили газете "Золотой Рог" в администрации Приморья.
Как отметили в департаменте экономики и развития предпринимательства Приморья, к работе по повышению доступности финансовых услуг в крае подключаются новые участники: коммерческие банки ВТБ, МСП Банк, Открытие, Примсоцбанк и Примтеркомбанк. Они готовы расширять свое присутствие в регионе, увеличивать число терминалов с возможностью выдачи наличных, обеспечивать дистанционный доступ к финансовым услугам для представителей малого и среднего бизнеса.
«То, что к пилотному проекту по финансовой доступности присоединяются новые организации, очень радует: это значит, что будет еще больше полезных предложений для повышения доступности финансов в Приморье. Однако для успеха реализации проекта главное не столько количество его участников, сколько ответственное выполнение задач, поставленных перед каждым из нас», – отметила руководитель департамента Наталья Набойченко.
Договоренность о расширении состава участников пилотного проекта по повышению доступности финансовых услуг была достигнута на тематической сессии пятого Восточного экономического форума, прошедшего во Владивостоке в сентябре. Тогда были подведены промежуточные итоги пилотного проекта, стартовавшего год назад. Было отмечено, что благодаря совместной работе профильных ведомств и представителей кредитных организаций базовый набор финансовых услуг стал доступен значительной части жителей отдаленных и малонаселенных территорий Дальнего Востока – число платежных терминалов выросло на 15%, количество банкоматов – на 3%.
Существенно повысился уровень финансовой доступности и в Приморье. Так, в отдаленных селах и поселках края появился устойчивый интернет, банки установили терминалы для внесения и снятия наличных в отделениях почты и магазинах. До начала реализации проекта жители многих сел и поселков были вынуждены ездить за сотни километров в соседние крупные населенные пункты, чтобы снять наличные, оплатить услуги с помощью карты или перевести деньги родным. Один из ярких примеров – поселок Реттиховка в Черниговском районе, где год назад один из его жителей пожаловался на закрытие единственного банковского офиса.
«По его словам, после этого сельчанам пришлось тяжело: негде снять наличные, чтобы купить продукты или оплатить услуги тракториста, невозможно отправить деньги детям-студентам. Силами участников пилотного проекта в Реттиховке был вновь открыт офис банка, проведен интернет, установлен терминал с возможностью выдачи наличных на почте», – отмечали ранее представители Дальневосточного управления Банка России.
Однако жители 2% населенных пунктов Приморья все еще не могут полноценно пользоваться финансовыми услугами. Именно поэтому работа в этом направлении продолжается.
«Не везде еще в глубинке предприниматели понимают важность установки терминалов безналичной оплаты, а жители психологически готовы пользоваться новыми технологиями. Необходима комплексная работа участников проекта по повышению информированности и финансовой грамотности населения и представителей бизнеса, а также новые решения вопросов доступности услуг», – прокомментировал заместитель начальника Дальневосточного ГУ Банка России Василий Прокофьев.
Новые участники проекта по финансовой доступности уже предложили свои идеи по предоставлению дистанционных услуг приморским предпринимателям и населению, а также выразили желание присоединиться к действующим проектам.
Кроме того, все новые банки-участники готовы на базе пунктов финансового просвещения, организованных муниципалитетами в приморской глубинке, не только рассказывать сельчанам о своих услугах и продуктах, но и предоставлять людям возможность ими воспользоваться на местах.
Напомним, ранее Губернатор Приморья Олег Кожемяко и начальник Дальневосточного ГУ Банка России Сергей Белов подписали дорожную карту по повышению доступности финансовых услуг в Приморском крае.
Фото – Александр Сафронов (Администрация Приморского края)
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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