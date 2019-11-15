www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 64.21 р. 100 JPY: 59.08 р.
EUR: 70.68 р. 10 CNY: 91.47 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Финансы
Банки
Распечатать

В Приморье еще пять банков помогут повысить доступность финансовых услуг

15 Ноября 2019, 14:39 | Приморье

Пилотный проект по обеспечению финансовой доступности в Приморье пополнился новыми участниками. Возможности жителей отдаленных сел и поселков края по использованию финансовых услуг будут расширены, сообщили газете "Золотой Рог" в администрации Приморья.

Как отметили в департаменте экономики и развития предпринимательства Приморья, к работе по повышению доступности финансовых услуг в крае подключаются новые участники: коммерческие банки ВТБ, МСП Банк, Открытие, Примсоцбанк и Примтеркомбанк. Они готовы расширять свое присутствие в регионе, увеличивать число терминалов с возможностью выдачи наличных, обеспечивать дистанционный доступ к финансовым услугам для представителей малого и среднего бизнеса.

«То, что к пилотному проекту по финансовой доступности присоединяются новые организации, очень радует: это значит, что будет еще больше полезных предложений для повышения доступности финансов в Приморье. Однако для успеха реализации проекта главное не столько количество его участников, сколько ответственное выполнение задач, поставленных перед каждым из нас», – отметила руководитель департамента Наталья Набойченко.

Договоренность о расширении состава участников пилотного проекта по повышению доступности финансовых услуг была достигнута на тематической сессии пятого Восточного экономического форума, прошедшего во Владивостоке в сентябре. Тогда были подведены промежуточные итоги пилотного проекта, стартовавшего год назад. Было отмечено, что благодаря совместной работе профильных ведомств и представителей кредитных организаций базовый набор финансовых услуг стал доступен значительной части жителей отдаленных и малонаселенных территорий Дальнего Востока – число платежных терминалов выросло на 15%, количество банкоматов – на 3%.

Существенно повысился уровень финансовой доступности и в Приморье. Так, в отдаленных селах и поселках края появился устойчивый интернет, банки установили терминалы для внесения и снятия наличных в отделениях почты и магазинах. До начала реализации проекта жители многих сел и поселков были вынуждены ездить за сотни километров в соседние крупные населенные пункты, чтобы снять наличные, оплатить услуги с помощью карты или перевести деньги родным. Один из ярких примеров – поселок Реттиховка в Черниговском районе, где год назад один из его жителей пожаловался на закрытие единственного банковского офиса.

«По его словам, после этого сельчанам пришлось тяжело: негде снять наличные, чтобы купить продукты или оплатить услуги тракториста, невозможно отправить деньги детям-студентам. Силами участников пилотного проекта в Реттиховке был вновь открыт офис банка, проведен интернет, установлен терминал с возможностью выдачи наличных на почте», – отмечали ранее представители Дальневосточного управления Банка России.

Однако жители 2% населенных пунктов Приморья все еще не могут полноценно пользоваться финансовыми услугами. Именно поэтому работа в этом направлении продолжается.

«Не везде еще в глубинке предприниматели понимают важность установки терминалов безналичной оплаты, а жители психологически готовы пользоваться новыми технологиями. Необходима комплексная работа участников проекта по повышению информированности и финансовой грамотности населения и представителей бизнеса, а также новые решения вопросов доступности услуг», – прокомментировал заместитель начальника Дальневосточного ГУ Банка России Василий Прокофьев.

Новые участники проекта по финансовой доступности уже предложили свои идеи по предоставлению дистанционных услуг приморским предпринимателям и населению, а также выразили желание присоединиться к действующим проектам.

Кроме того, все новые банки-участники готовы на базе пунктов финансового просвещения, организованных муниципалитетами в приморской глубинке, не только рассказывать сельчанам о своих услугах и продуктах, но и предоставлять людям возможность ими воспользоваться на местах.

Напомним, ранее Губернатор Приморья Олег Кожемяко и начальник Дальневосточного ГУ Банка России Сергей Белов подписали дорожную карту по повышению доступности финансовых услуг в Приморском крае.

Фото – Александр Сафронов (Администрация Приморского края)

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

 

Автор:
Теги: банки  финансовые услуги 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Электронное периодическое издание «Золотой Рог – пресса» («Zrpress»).

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: [email protected]

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: [email protected]