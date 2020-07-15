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Дальневосточный банк: Мы решаем задачи наших клиентов вместе
С конца марта текущего года актуальной задачей, требующей эффективных, взвешенных и четких решений, для финансовых институтов является поддержка важнейших драйверов экономики – предприятий малого и среднего бизнеса, пострадавших от пандемии коронавируса.
О принимаемых в связи с этим мерах Деловой газете «Золотой Рог» рассказал вице-президент ПАО «Дальневосточный банк» Вячеслав ТОГОБИЦКИЙ.
- Вячеслав Валериевич, какие шаги предпринимает Дальневосточный банк в текущей ситуации для защиты своих клиентов – компаний малого и среднего бизнеса - от последствий пандемии?
- Дальневосточный банк - один из ведущих универсальных финансовых институтов, который уже 30 лет успешно работает на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири. Малый и средний бизнес - одна из приоритетных категорий наших клиентов, и, являясь региональным банком, мы четко понимаем потребности предпринимателей, обеспечиваем их сервисами для решения задач, стоящих перед ними. Сегодня на повестке дня - поддержка предприятий, пострадавших от пандемии, последствия которой затронули большинство сфер экономики. Дальневосточный банк работает как в рамках государственных, так и собственных программ, предлагая различные финансовые инструменты для наших действующих и потенциальных клиентов.
В первую очередь, это кредитные каникулы – отсрочка погашения кредитных обязательств сроком до 6 месяцев в соответствии с Федеральным законом от 3 апреля 2020г. № 106-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части особенностей изменения условий кредитного договора, договора займа». В дополнение к мерам господдержки, собственная программа Дальневосточного банка предусматривает индивидуальный подход к каждому клиенту и к каждой ситуации по увеличению лимита кредитования или отсрочке платежа.
- Какими кредитными продуктами могут воспользоваться представители бизнеса для поддержки своей деятельности?
- Дальневосточный банк предлагает предприятиям воспользоваться кредитом на неотложные нужды для поддержки и сохранения занятости под 0% в рамках программы поддержки бизнеса, пострадавшего от распространения новой коронавирусной инфекции. Подать заявку на получение кредита может юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, которые осуществляют деятельность в одной или нескольких отраслях, в набольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате пандемии, согласно перечню, утвержденному Постановлением Правительства № 434 от 03.04.2020г.
Ставка по кредиту - 0,0 % годовых в первые шесть месяцев; далее, если кредит не погашен, она составит 2.5 % годовых. По условиям программы, срок ведения деятельности должен быть не менее одного года, срок кредитования - до 12 месяцев. Сумма кредита определяется исходя из численности сотрудников и размера МРОТ.
Кроме того, в июне 2020 года стартовала программа кредитования на возобновление деятельности предприятий, со ставкой 2% годовых*. Полученные средства предприниматель может направить, в том числе, на выплату заработной платы, уплату налогов либо погасить ранее взятые кредиты по программе Министерства экономического развития Российской Федерации по льготному кредитованию субъектов малого и среднего предпринимательства до 2024 года и по Постановлению Правительства РФ № 422 (кредит на зарплату под 0%). Программа действует для отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях пандемии.
Компаниям, которые сохранят не менее 90% сотрудников к 1 апреля 2021 года, кредит будет списан вместе с процентами - всю сумму выплатит государство. Если в штате к этому времени останется не менее 80% работников, компания должна будет вернуть только половину суммы основного долга и процентов по ней. Программа регламентирована постановлением правительства РФ от 16 мая 2020г. № 696 «Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета российским кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным в 2020 году юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на возобновление деятельности».
- Какие собственные программы предлагает Дальневосточный банк для повышения эффективности работы предпринимателей в текущих условиях?
- До 20 августа 2020 года наши новые клиенты - юридические лица и индивидуальные предприниматели - могут воспользоваться возможностью бесплатного открытия и ведения расчетного счета в рублях или в иностранной валюте в течение первых трех месяцев в рамках акции «Отличный старт!». Мы также предусмотрели возможность бесплатного подключения системы дистанционного банковского обслуживания iBank2 и оформления всех необходимых для открытия счета документов. Это предложение интересно для юридических лиц, планирующих реструктуризацию бизнеса, открытия нового направления, начинающих предпринимателей, а также для предприятий – партнеров, поскольку платежи между расчетными счетами компаний, открытых внутри банка, осуществляются бесплатно и практически мгновенно.
Также Дальневосточный банк участвует в программе министерства экономического развития Российской Федерации по льготному кредитованию субъектов малого и среднего предпринимательства до 2024 года**. По условиям данной программы, предпринимателям предоставляются кредиты в уполномоченных банках на инвестиционные и оборотные цели по ставке не более 8,5%. Минимальная сумма финансирования – 500 тыс. рублей. Воспользоваться предложением могут предприятия малого и среднего бизнеса, работающие в сельском хозяйстве, обрабатывающем производстве, строительстве, транспорте, в областях информации и связи, туризма, здравоохранения, образования и в других отраслях.
Получить более подробную информацию компании могут на сайте dvbank.ru, также наши специалисты ответят на все вопросы по телефону контакт-центра Дальневосточного банка 8 800 555 22 05 (звонок по России бесплатный).
На фото: Вице-президент ПАО «Дальневосточный банк» Вячеслав Тогобицкий: Сегодня на повестке дня - поддержка предприятий, пострадавших от пандемии, последствия которой затронули большинство сфер экономики.
* Максимальная сумма кредитного договора (соглашения) определяется как произведение расчетного размера оплаты труда, численности работников заемщика и базового периода по кредитному договору (соглашению). Максимальный срок кредита – до 30 июня 2021 года.
** Размер кредита на инвестиционные цели составляет от 500 тысяч до 2 миллиардов рублей на срок до 10 лет. Размер кредита на оборотные
цели – от 500 тысяч до 500 миллионов рублей на срок до 3 лет.
Фото из архива
ПАО «Дальневосточный банк». Генеральная лицензия ЦБ РФ №843. На правах рекламы.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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