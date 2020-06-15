Банк "Приморье" приглашает за доступной ипотекой

Банк «Приморье» снизил ставки по основным ипотечным программам на 0,5% годовых. Так, теперь минимальная процентная ставка на покупку квартиры на вторичном рынке* составляет всего 6,89%. Рефинансировать ипотечный кредит, взятый в другом банке, можно по ставке от 6,69%.

- Рефинансирование ипотеки – хороший способ оптимизировать расходы и сделать размер ежемесячного платежа для себя более комфортным, что для многих заемщиков особенно важно в настоящее время, даже при условии некоторого смягчения режима самоизоляции, - комментирует руководитель Ипотечного центра Банка «Приморье» Виктория Подоба. – Но и существующие ставки ипотечного кредита на покупку «вторички» также одни из самых привлекательных за последнее время.

Для клиентов, уже имеющих на руках положительное решение Банка, не нужно повторно подавать заявку на рассмотрение: к моменту выхода на сделку ставка автоматически будет скорректирована в меньшую сторону. При этом срок действия положительного решения о выдаче ипотечного кредита от Банка «Приморье» составляет 3 месяца. Отметим, что при приобретении квартиры на вторичном рынке пакет документов, включающий в себя договор купли-продажи, расписки, акт приёма-передачи, бесплатно готовит сотрудник Ипотечного центра Банка «Приморье». Поэтому, если клиент планирует приобрести квартиру у продавца-физического лица напрямую, дополнительных сложностей у него не возникнет.

Минимальный первоначальный взнос в данных ипотечных программах составляет от 15%, а если клиенты используют для этого средства материнского капитала, то взнос составит всего от 5% от стоимости приобретаемой недвижимости. Оформить кредит можно на сумму до 50 миллионов рублей сроком от 3 до 25 лет.

Получить индивидуальную консультацию по интересующей программе или подать заявление на получение ипотечного кредита можно, обратившись в Ипотечный центр Банка «Приморье»:

г. Владивосток, ул. Светланская, 131б, тел. +7 (423) 220-88-00 (вн. 02109, 02111), WhatsApp консультации — 8(964)446-99-11.

г. Уссурийск, ул. Ушакова, 20, тел. +7 (4234) 26-99-77.

г. Находка, ул. Школьная, 1а, +7 (4236) 69-99-50, 69-99-59.

г. Хабаровск, ул. Ленина, 75. Тел. 8 (4212) 40-00-40

г. Иркутск, ул. Дзержинского, 20/1, тел 8 (3952) 799–947, 799–948.

г. Южно-Сахалинск, ул. Амурская, 62, тел. 8 (4242) 49-08-41, 49-08-42.

Напомним, что в Банке «Приморье» также действуют льготные программы ипотечного кредитования: «Дальневосточная ипотека» (от 1,6%), «Льготная ипотека» (от 6,1%), а также «Ипотека с господдержкой» (от 4,7%), ипотека для медицинских работников (от 7,6%).

*При условии оплаты комиссии. Подробная информация на сайте Банка «Приморье» и у специалистов Ипотечного центра.