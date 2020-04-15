Срочные решения Сбербанка

Сбербанк оперативно реагирует на вызовы карантина

Таким турбулентным мир давно не был, пандемия коронавируса проникает во все сферы жизни, «подъедая», казалось, прочную основу бизнеса, особенно связанного с торговлей, сервисными услугами. Серьезные потери несут малые предприниматели. Возникают вопросы и у частных заемщиков, в частности ипотечников.

Банковская система тоже проходит испытание на прочность, столкнувшись с кризисом, какого, по словам Президента, Председателя Правления Сбербанка Германа ГРЕФА, «человечество не знало многие десятилетия». В своем обращении к клиентам он заверил, что все сервисы, созданные в банке, будут работать бесперебойно. Несмотря на особый режим, который вынуждена была ввести финансовая организация, онлайн-технологии позволяют предоставлять услуги практически круглосуточно. По его словам, бесперебойно в полном объеме и стандартном режиме в банке работают все сервисы по зачислению пособий и пенсий, а также других платежей. Дистанционное обслуживание, к которому всех последние годы подталкивал Сбербанк, оказалось, как никогда, кстати сегодня.

Услышать и действовать

Сбербанк постоянно разрабатывает и дополняет меры поддержки своих клиентов, которые оказались в непростой жизненной ситуации в связи с распространением коронавирусной инфекции (COVID-19). И работа эта не на один день. С 23 марта ежедневно практически круглосуточно работает специальная горячая линия по вопросам обеспечения деятельности предприятий в текущих условиях. Это помощь в организации работы сотрудников в удаленном режиме, консультации по оформлению больничных листов, осуществление любых банковских операций. Ее номер — 8 (800) 200-34-40.

Специалисты Центра корпоративных решений (ЦКР) круглосуточно консультируют клиентов по всем корпоративным продуктам и сервисам банка. Анализ складывающейся ситуации, постоянная обратная связь с клиентами помогают конкретизировать меры поддержки, делая их адресными.

Одним из важных для многих остается вопрос по обслуживаю кредитов. «Мы, как банк, понимаем всю сложность ситуации в мире. Для нас крайне важно поддержать наших клиентов в текущих непростых условиях, вызванных пандемией коронавируса, - комментирует Сергей РАДЮШКИН, управляющий Приморским отделением ПАО Сбербанк. - Программа поддержки банка по кредитным продуктам предусматривает перенос платежей второго квартала 2020 года на срок до 1 октября 2020 года, а для клиентов гостиничной и торговой недвижимости, как наиболее сильно ощутивших последствия пандемии, — на срок до окончания действия кредитного договора».

Напомним, во исполнение указа президента Владимира Путина была разработана специальная программа поддержки заемщиков, которая предусматривает помощь компаниям, наиболее пострадавшим от пандемии коронавируса. Речь идет о таких отраслях, как транспорт, гостиничная и торговая недвижимость, сфера услуг, производство строительных материалов, розничная и оптовая торговля товарами выборочного спроса, образование, спорт, деятельность учреждений культуры и искусства.

«Принимая решения о реструктуризации кредитов, в банке мы оцениваем реальное падение загрузки и снижение выручки клиентов этих отраслей из-за обращений арендаторов за каникулами и закрытием части зон в торговых центрах, отменой бронирований по объектам. Каждый случай реструктуризации, предоставления «каникул» - индивидуальная история. Важно, что банк готов пойти на встречу всем клиентам, бизнес которых пострадал, не ограничиваясь только перечнем отраслей, утвержденных государством», - подчеркнул Сергей Радюшкин. Программа предусматривает перенос платежей как по основному долгу, так и по процентам по кредиту. Также банк не применит санкции за невыполнение обязательств по кредитным договорам.

Как сообщили в Дальневосточном Сбербанке, кроме поддержки госпрограммы, финансовая организация инициировала собственные программы поддержки клиентов всех отраслей малого и микробизнеса. В банке принято решение об упрощенном механизме реструктуризаций — предоставление отсрочки на срок до полугода по кредитам клиентов, пострадавшим от влияния коронавирусной инфекции. Также на срок до 6 месяцев банк готов не предъявлять санкции к клиентам малого и микробизнеса в случае неисполнения ими других обязательств по кредитным договорам, например, одно из таких - поддержание оборотов по счетам.

Еще одна из мер поддержки торгового бизнеса (а это, как правило, малый и микробизнес), инициированная Сбербанком, касается оплаты сервисного обслуживания терминалов эквайринга и онлайн-касс. Она не будет взыматься за период использования оборудования с 01 марта до 31 мая 2020 года. При этом «каникулы» могут быть продлены в зависимости от экономической ситуации, о чем банк обещает сообщить дополнительно. Это позволит не только помочь бизнесу, но и обезопасить граждан, обеспечив им возможность продолжать платить наиболее безопасным способом – безналично и бесконтактно.

Избегать контакта с наличными средствами позволит еще одна мера поддержки. До 1 мая 2020 года Сбербанк отменил комиссию за пополнение своих карт с карт других банков. Сегодня таким сервисом пользуются около 250 тысяч клиентов банка. При этом многие предпочитают снимать наличные с одной карты в банкомате соответствующего банка, а затем вносить деньги на другую карту в банкомате Сбербанка. В условиях пандемии такие действия сопряжены с дополнительными рисками. Сейчас сделать этом можно, не выходя из дома, в мобильном приложении Сбербанк или на официальном сайте банка. При этом для получения подобных решений клиентам не нужно посещать отделение банка. Подать заявление, а также предоставить подтверждающий документ можно на сайте банка.

Меры поддержки предусмотрены и для частных клиентов. «Кредитные каникулы» Сбербанк предоставит по потребительским и ипотечным кредитам для, пострадавших от COVID-19. Как сообщили в Дальневосточном Сбербанке, «отсрочка выплат может быть предоставлена на срок до 6 месяцев с увеличением срока кредитования до 12 месяцев, при этом неустойки за невыполнение обязательств по кредиту будут отменены». Здесь пояснили, что основанием для «кредитных каникул» являются пребывание на лечении от коронавируса либо реабилитации, нахождение в карантине после прибытия из-за границы либо в отпуске без сохранения заработной платы, а также потеря работы в результате сокращения, вызванного пандемией. Заявку на изменение условий кредита можно подать дистанционно через приложение «Сбербанк Онлайн» или на сайте банка. Для ускорения процесса необходимо прикрепить подтверждающие документы к бланку с заявкой.

Оставайся дома

Сегодня под крылом Сбербанка развиваются десятки технологических компаний, которые радикально меняют представление о банковских услугах. Они формируют так называемую экосистему банка, и постоянно генерируют все новые предложения его клиентам и рынку в целом. Возможность найти и «просчитать» партнера, решить проблемы, не связанные напрямую с банковским обслуживанием, получить своевременный совет, в конце концов, даже справиться с бытовой мелочью – во многих этих вопросах можно рассчитывать на партнеров, входящих в экосистему Сбербанка.

И, как показывает жизнь, большинство предложений сегодня особенно кстати. В нынешней ситуации, когда многие учреждения и компании переходят на дистанционный режим работы, партнеры экосистемы Сбербанка готовы помочь клиентам не только в решении бизнес-задач, но и в повседневной жизни.

«Нам приходится учиться жить по-новому. Пора признать, что единственный способ остановить распространение коронавирусной инфекции – это на время отказаться от посещения общественных пространств и личных коммуникации с другими людьми. И именно сейчас особенно актуальными становятся сервисы экосистемы Сбербанка. Это возможность не только полезно провести время, но и пользоваться всеми необходимыми и привычными услугами, не выходя из дома», - объясняет управляющий Приморским отделением ПАО Сбербанк Сергей Радюшкин.

Сегодня дальневосточники уже активно пользуются сервисами экосистемы Сбербанка. Компания DocDoc запустила бесплатную горячую линию телемедицинских сервисов по вопросам коронавируса. Любой гражданин России сможет получить по телефону или через интернет бесплатную консультацию квалифицированного врача. Все расходы возьмет на себя Сбербанк. В рамках этого проекта также запущен специализированный бесплатный проект для медицинских работников России по вопросам, связанным с коронавирусом. Любой врач сможет задать вопрос по теме оказания медицинской помощи и ведения пациентов с COVID-19 и получить компетентную консультацию лучших специалистов в течение нескольких часов. Новый проект будет особенно актуальным для врачей, которые работают в удаленных или небольших населенных пунктах страны, где они не всегда имеют возможность провести медицинский консилиум с коллегами, которые обладают большей экспертизой по конкретной тематике.

Надо отметить, что сервис DocDoc уже давно успешно предлагает свой продукт «Все врачи онлайн», позволяющий удаленно получать неограниченное количество консультаций высококвалифицированных терапевтов, педиатров, узкопрофильных специалистов.

Следуя тренду развития интернет торговли, партнер экосистемы «Беру» совместно со Сбербанком предложили клиентам не только удобные, но и выгодные покупки. С помощью сервиса Sberfood и Delivery Club можно заказать доставку еды домой или в офис. Исходя из сегодняшний реалий, компании доставки Delivery Club и маркетплейс «Беру!» организовали бесконтактную доставку. А компании Delivery Club и онлайн-кинотеатр Okko запустили промоакцию по единому промокоду 03042020 сроком на 30 дней. Программа «Спасибо от Сбербанка» на своем сайте ввела новый полезный раздел «Для тех, кто дома».

Вынужденное длительное пребывание дома можно наполнить содержательным смыслом. И в этом партнеры – компании, входящие в экосистему Сбербанка, тоже проявили инициативу, предложив бесплатный доступ к огромному количеству полезного контента. Так, онлайн-кинотеатр Okko запустил чат-бот Okkobro, воспользоваться которым можно, написав @OkkoBro_bot в Telegram или отправив слово okkobro в личные сообщения официальной группы онлайн-кинотеатра OkkoVK. Рассказав боту об отменившихся планах и приложив фото, подтверждающее факт нахождения дома, пользователь получит промокод на 14 дней бесплатного пакета подписок «Оптимум». Это доступ к 25 000 единиц контента, в том числе эксклюзивной премьере Okko «(Не)идеальный мужчина», лауреату премии «Оскар» «Паразиты», четвертому сезону сериала «Мистер Робот», лекциям TED, концертам классической музыки, мультсериалам, мультфильмам и множеству других развлекательных и образовательных программ. Особой популярностью в эти дни пользуется запущенный Okko и Сбербанком проект «Искусство онлайн» с бесплатным культурным контентом. В прямом эфире онлайн-кинотеатра Okko уже состоялись концерты группы «Би-2», певиц Валерия и Ёлка, впереди – внушительный список звёзд отечественной эстрады.

В традиции Сбербанка – непрерывное обучение своих сотрудников. Сегодня банк готов делиться образовательными ресурсами, предоставив открытый и бесплатный доступ к большей части содержания своей Виртуальной школы всем желающим. Дополнительные знания еще никому не помешали.

На фото: Сергей Радюшкин: "Мы, как банк, понимаем всю сложность ситуации в мире. Для нас крайне важно поддержать наших клиентов в текущих непростых условиях, вызванных пандемией коронавируса".

Фото: Пресс-центр Дальневосточного банка ПАО "Сбербанк"