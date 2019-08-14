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В Приморском крае выявили нелегальных страховых брокеров

14 Августа 2019, 10:50 | Приморье

Специалисты Дальневосточного главного управления Банка России в первой половине 2019 года выявили на территории макрорегиона 17 нелегальных страховых брокеров. Это наиболее значительный результат по стране — в общей сложности была обнаружена 31 подобная компания.

Среди регионов Дальнего Востока больше всего нелегальных страховых брокеров выявили на Камчатке — 12 компаний, в Приморье — три, в Амурской и Магаданской областях — по одной компании.

«Посредники содействовали дальневосточникам в оформлении электронных полисов ОСАГО и брали за это деньги, хотя по факту они всего лишь направляли страховщикам через интернет паспортные данные граждан и сведения об их автомобилях. Ни страховые агенты или брокеры, ни консультанты или иные посредники по закону не могут на коммерческой основе оказывать услуги, предусматривающие получение денег за содействие в оформлении электронных полисов ОСАГО», — отметил начальник Отдела противодействия нелегальной деятельности Дальневосточного ГУ Банка России Артём Кузьмин.

В такой ситуации финансовый ущерб наносится как страховщикам, которые недополучают доход, так и самим страхователям, чьи деньги присваивают мошенники. Кроме того, посредники могут вводить недостоверные сведения о допущенных к управлению лицах и технических характеристиках машины.

Всего по ДФО за первое полугодие выявлено 66 субъектов безлицензионной деятельности, в том числе 42 нелегальных кредитора, шесть финансовых пирамид и один нелегальный брокер.

На Приморье пришлось 17 субъектов безлицензионной деятельности, на Камчатку — 14, на Якутию — 11, на Хабаровский край — девять, на Приамурье и Якутию — по семь, на Магаданскую область — одна. В Еврейской автономии и на Чукотке таких субъектов выявлено не было.

По всем выявленным субъектам нелегальной финансовой деятельности Дальневосточное ГУ Банка России направило в МВД, ФНС, ФАС, органы прокуратуры и ФинЦЕРТ 148 материалов.

 

Газета "Золотой Рог", Владивосток

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Теги: брокер  страхование 



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