Разочарованные депозитами

В ближайшие несколько лет переход вкладчиков банков на фондовый рынок ускорится

На фоне быстрого падения рублевых ставок россияне все чаще ищут доходность на рынке ценных бумаг. Жителями и компаниями Дальнего Востока уже открыто более 146 тыс. брокерских счетов. На Приморье приходится четверть от общего числа дальневосточных клиентов на брокерском обслуживании, на Хабаровский край – около 20%, на Якутию – почти 12%, сообщает газета «Золотой Рог».

Переток инвестирования в альтернативные инструменты наблюдается в значительных масштабах. Так, число россиян, имеющих брокерские счета в фондовой секции Московской биржи, практически удвоилось, с декабря 2018 года выросло с 1,96 млн до 3,85 млн в декабре 2019-го. Большая часть новых инвесторов являются бывшими вкладчиками банков, которые разочаровались низкой доходностью депозитов. Основная доля вложений средств наблюдается в надежные облигации и инвестиционные решения со 100-процентной защитой капитала, предлагаемые брокерами.

«Если раньше активно переходили с депозитов на инвестиционные продукты преимущественно жители очень крупных городов (в первую очередь – Москвы и Петербурга), то сейчас эта тенденция охватила почти все регионы, во многом – из-за распространения технологий дистанционного открытия счетов и брокерского обслуживания. Мы полагаем, что в ближайшие несколько лет эти тенденции – переход вкладчиков банков на фондовый рынок и рост числа частных инвесторов в регионах – продолжат развиваться, причем очень хорошими темпами», - рассказывает директор по стратегии АО «ФИНАМ» Ярослав КАБАКОВ.

Начальник Экономического управления Дальневосточного ГУ Банка России Сергей БЕЛОКРИНИЦКИЙ поясняет: «Привлечению клиентов на фондовый рынок способствует снижение ставок по банковским вкладам, рост рынка акций и облигаций, развитие мобильных приложений банков, а также отмена комиссии за депозитарное обслуживание рядом брокеров».

При этом, эксперты отмечают: из 146 тысяч дальневосточных клиентов – юридических и физических лиц – только 16 тысяч являются активными инвесторами, то есть заключают не менее одной сделки в месяц. При этом 76% дальневосточных клиентов в качестве брокера выбрали банки и только 24% ― некредитные финансовые организации. Это объясняется тем, что НФО более ориентированы на профессиональных инвесторов, а банки – на массовый сегмент.

Территориальный директор ООО Инвестиционная компания «Фридом Финанс», офис в г. Владивосток, Игорь РУМЯНЦЕВ:

«На сегодняшний день в условиях плавного снижения инфляции население России наиболее активно изучает альтернативные инструменты инвестирования, в том числе фондовые рынки. Помимо продолжающегося снижения депозитных ставок, на сложившуюся ситуацию в немалой степени влияет и активная политика рыночных игроков. Банки и финансовые компании вводят различные приложения с достаточно простым интерфейсом, которые позволяют людям комфортно входить на этот рынок. Регулятор и участники рынка уделяют повышенное внимание повышению финансовой грамотности населения: проводятся учебные мероприятия, вебинары, полезная информация активно распространяется через СМИ. В текущих условиях тенденция перетока некоторой части средств в альтернативные инструменты инвестирования сохранится. Однако, пока не стоит ожидать массового спроса на инвестиционные продукты. Несмотря на снижение процентных ставок, депозиты остаются простым, понятным и надёжным инструментом сохранения и, пусть небольшого, но преумножения капитала с гарантированным, практически безрисковым вариантом получения дохода».

Анна МАЦОВСКАЯ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.



