www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 63.6 р. 100 JPY: 57.95 р.
EUR: 69.18 р. 10 CNY: 91.12 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Финансы
Банки
Распечатать

Разочарованные депозитами

14 Февраля 2020, 14:43 | Приморье

В ближайшие несколько лет переход вкладчиков банков на фондовый рынок ускорится

На фоне быстрого падения рублевых ставок россияне все чаще ищут доходность на рынке ценных бумаг. Жителями и компаниями Дальнего Востока уже открыто более 146 тыс. брокерских счетов. На Приморье приходится четверть от общего числа дальневосточных клиентов на брокерском обслуживании, на Хабаровский край – около 20%, на Якутию – почти 12%, сообщает газета «Золотой Рог».

Переток инвестирования в альтернативные инструменты наблюдается в значительных масштабах. Так, число россиян, имеющих брокерские счета в фондовой секции Московской биржи, практически удвоилось, с декабря 2018 года выросло с 1,96 млн до 3,85 млн в декабре 2019-го. Большая часть новых инвесторов являются бывшими вкладчиками банков, которые  разочаровались низкой доходностью депозитов. Основная доля вложений средств наблюдается в надежные облигации и инвестиционные решения со 100-процентной защитой капитала, предлагаемые брокерами.

«Если раньше активно переходили с депозитов на инвестиционные продукты преимущественно жители очень крупных городов (в первую очередь – Москвы и Петербурга), то сейчас эта тенденция охватила почти все регионы, во многом – из-за распространения технологий дистанционного открытия счетов и брокерского обслуживания. Мы полагаем, что в ближайшие несколько лет эти тенденции – переход вкладчиков банков на фондовый рынок и рост числа частных инвесторов в регионах – продолжат развиваться, причем очень хорошими темпами», - рассказывает директор по стратегии АО «ФИНАМ» Ярослав КАБАКОВ. 

Начальник Экономического управления Дальневосточного ГУ Банка России Сергей БЕЛОКРИНИЦКИЙ поясняет: «Привлечению клиентов на фондовый рынок способствует снижение ставок по банковским вкладам, рост рынка акций и облигаций, развитие мобильных приложений банков, а также отмена комиссии за депозитарное обслуживание рядом брокеров».

При этом, эксперты отмечают: из 146 тысяч дальневосточных клиентов – юридических и физических лиц – только 16 тысяч являются активными инвесторами, то есть заключают не менее одной сделки в месяц. При этом 76% дальневосточных клиентов в качестве брокера выбрали банки и только 24% ― некредитные финансовые организации. Это объясняется тем, что НФО более ориентированы на профессиональных инвесторов, а банки – на массовый сегмент.

Территориальный директор ООО Инвестиционная компания «Фридом Финанс», офис в г. Владивосток, Игорь РУМЯНЦЕВ:

«На сегодняшний день в условиях плавного снижения инфляции население России наиболее активно изучает альтернативные инструменты инвестирования, в том числе фондовые рынки. Помимо продолжающегося снижения депозитных ставок, на сложившуюся ситуацию в немалой степени влияет и активная политика рыночных игроков. Банки и финансовые компании вводят различные приложения с достаточно простым интерфейсом, которые позволяют людям комфортно входить на этот рынок. Регулятор и участники рынка уделяют повышенное внимание повышению финансовой грамотности населения: проводятся учебные мероприятия, вебинары, полезная информация активно распространяется через СМИ. В текущих условиях тенденция перетока некоторой части средств в альтернативные инструменты инвестирования сохранится. Однако, пока не стоит ожидать массового спроса на инвестиционные продукты. Несмотря на снижение процентных ставок, депозиты остаются простым, понятным и надёжным инструментом сохранения и, пусть небольшого, но преумножения капитала с гарантированным, практически безрисковым вариантом получения дохода».

Анна МАЦОВСКАЯ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.


 

Автор:
Теги: банки  депозиты 



Новости партнеров




Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Электронное периодическое издание «Золотой Рог – пресса» («Zrpress»).

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: [email protected]

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: [email protected]