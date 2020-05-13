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В Приморье финансовые услуги стали доступнее на севере и островах

13 Мая 2020, 13:21 | Приморье
Жители островных и северных территорий Приморья получают доступ к безналичным расчетам. В результате совместной работы участников проекта по повышению доступности финансовых услуг электронные терминалы для безналичной оплаты появились на островах Рейнеке и Попова, в северных селах Таежное и Измайлиха Красноармейского района, других отдаленных селах и поселках региона.
 
Всего в Приморье количество электронных терминалов за 2019 год увеличилось более чем на 6 тыс. Благодаря этому Приморский край, по данным Дальневосточного главного управления Банка России на начало 2020 года, стал лидером по темпу прироста безналичных операций в ДФО — 50% за прошлый год.
 
Для получения финансовых услуг в большинстве сел или поселков региона теперь не нужно физическое присутствие банка или наличие банкомата. Снять наличные, например, можно с помощью терминала на кассе магазина. Таких POS-терминалов в сельских торговых предприятиях в Приморье уже 33.
В более чем 250 населенных пунктах края на базе отделений Почты России можно осуществить отдельные банковские операции, в том числе снять и внести на счет деньги.
 
Банкоматов, с которыми у многих людей ассоциируется доступ к финансовым услугам, в Приморском крае за прошедший год стало на 55 больше. В нескольких селах Уссурийского, Михайловского, Дальнереченского и других районов края открылись новые офисы банков. Однако приоритетом для большинства кредитных организаций остается развитие дистанционных каналов обслуживания в отдаленных территориях.
 
«Главным условием для получения финансовых услуг дистанционно является наличие доступа к сети Интернет. Сейчас устойчивой интернет-связью обеспечены жители более 550 населенных пунктов Приморья. Но в 96 селах и поселках качество Интернета все еще не позволяет пользоваться финансовыми услугами дистанционно, а в них проживает около 14 тысяч приморцев», — подчеркнул начальник Дальневосточного главного управления Банка России Сергей Белов.
 
По его словам, в 2020 году работа по повышению финансовой доступности продолжается во всех дальневосточных регионах.
 
Пресс-служба Дальневосточного ГУ Банка России
 

 

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Теги: финансовые услуги  Банк России 



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