Безнал добрался до островов

Жители островных и северных территорий Приморья получают доступ к безналичным расчетам. В результате совместной работы участников проекта по повышению доступности финансовых услуг электронные терминалы для безналичной оплаты появились на островах Рейнеке и Попова, в северных селах Таежное и Измайлиха Красноармейского района, других отдаленных селах и поселках региона.

Всего в Приморье количество электронных терминалов за 2019 год увеличилось более чем на 6 тыс. Благодаря этому Приморский край, по данным Дальневосточного главного управления Банка России на начало 2020 года, стал лидером по темпу прироста безналичных операций в ДФО — 50% за прошлый год.

Для получения финансовых услуг в большинстве сел или поселков региона теперь не нужно физическое присутствие банка или наличие банкомата. Снять наличные, например, можно с помощью терминала на кассе магазина. Таких POS-терминалов в сельских торговых предприятиях в Приморье уже 33.

В более чем 250 населенных пунктах края на базе отделений Почты России можно осуществить отдельные банковские операции, в том числе снять и внести на счет деньги.

Банкоматов, с которыми у многих людей ассоциируется доступ к финансовым услугам, в Приморском крае за прошедший год стало на 55 больше. В нескольких селах Уссурийского, Михайловского, Дальнереченского и других районов края открылись новые офисы банков. Однако приоритетом для большинства кредитных организаций остается развитие дистанционных каналов обслуживания в отдаленных территориях.

«Главным условием для получения финансовых услуг дистанционно является наличие доступа к сети Интернет. Сейчас устойчивой интернет-связью обеспечены жители более 550 населенных пунктов Приморья. Но в 96 селах и поселках качество Интернета все еще не позволяет пользоваться финансовыми услугами дистанционно, а в них проживает около 14 тысяч приморцев», — подчеркнул начальник Дальневосточного главного управления Банка России Сергей Белов.

По его словам, в 2020 году работа по повышению финансовой доступности продолжается во всех дальневосточных регионах.

Пресс-служба Дальневосточного ГУ Банка России