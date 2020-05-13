Ипотека спросу не товарищ в Приморье

Кредиты на покупку жилья под 6,25% годовых не в состоянии подстегнуть спрос

Банки начали прием заявок на ипотечные кредиты в рамках новой госпрограммы под 6,25% годовых. Разницу между ставкой 6,25% и ставкой банка будет субсидировать государство. Взять кредит на льготных условиях может любой гражданин РФ вне зависимости от возраста, семейного положения и социального статуса.

Эксперты прогнозируют, что льготная ипотека станет важным фактором поддержки строительной отрасли. При этом общий спрос на ипотеку по стране продолжает снижаться. Как отразится новая мера поддержки государства на рынке жилья, разбиралась газета «Золотой Рог».

Недостаточный лимит

Программа предусматривает покупку квартиры в новостройке непосредственно у застройщика. Срок кредитования – до 30 лет, размер первоначального взноса – от 20%. Максимальная сумма кредита составляет 8 млн рублей для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей. Для других регионов страны, в том числе и для Приморского края, кредитный лимит предусматривает сумму 3 млн рублей.

При этом лимит по «Дальневосточной ипотеке» - продукту, разработанному специально под реалии региона, установлен в размере 6 млн рублей. Эксперты полагают, что именно эта программа более актуальна для жителей Дальнего Востока.

«Спрос на ипотеку под 6,5% будут сдерживать недостаточность предложений от застройщиков, ограничение кредита тремя млн рублей, нестабильность доходов заемщиков», - отмечают в пресс-службе банка «Открытие».

Главный аналитик Телетрейд Марк ГОЙХМАН так прокомментировал ситуацию:

- Дальневосточники, как и иные жители России, могут купить по данной программе жильё не дешевле 3,600 млн руб., при этом первоначальный взнос составит не менее 600 тыс. руб. Льготная ипотека достаточно привлекательна на таких условиях. Средняя рыночная ставка по ипотечным жилищным кредитам (ИЖК) составляет 8,7%, по данным ЦБ России на 1.03.2020 г. Даже после снижения ключевой ставки ЦБ в апреле до 5,5%, ипотека вряд ли подешевеет более чем до 8-8,5%.

По России в целом средний ИЖК составлял 2,5 млн руб., по данным ЦБ РФ. По стоимости квартир программа также релевантна. В 2019 г. - 1 квартале 2020 г. в регионах, не включая столичные, цена продажи 70% квартир была ниже 3 млн руб. Такие цифры приводит аналитический центр «Дом.РФ». Для Владивостока, где стоимость метра достаточно высока, для покупки квартиры по данной программе может понадобиться более высокая сумма первоначального взноса от заёмщика.

По оценке «Дом. РФ», по новой ипотечной программе в стране будет выдано 250-300 тыс. ИЖК, что даст добавочный спрос на недвижимость около 1 трлн руб. от банков и заёмщиков. Это позволит строителям реализовать квартиры общей площадью порядка 15 млн кв. м, что значимо поддержит отрасль и рынок жилья в условиях спада.

Если верны прогнозы «Дом.РФ», в период действия программы, более 7 месяцев, среднее число выданных ипотечных кредитов составит примерно 40 тыс. единиц в месяц. Но на 1.03 2020 г. банки выдали 108,6 тыс. ИЖК, по данным ЦБ РФ. Таким образом, программа составит порядка 37% от «довирусного» среднемесячного объёма.

«Средняя стоимость эконом жилья в Приморье на первичном рынке составляет порядка 5 млн рублей. Средняя сумма ипотеки на сегодняшний день в Сбербанке составляет примерно 2,8 млн. Поэтому для многих семей края ипотека по льготной ставке очень актуальна», - считают в пресс-службе ПАО Сбербанк.

«Ипотеку под 6,5% только начали выдавать, и получить ее можно лишь до ноября 2020 года, поэтому судить о ее влиянии на рынок жилья пока сложно. К тому же, ограничена сумма – можно взять в нашем регионе максимум 3 млн рублей, учитывая стоимость квартир во Владивостоке, сумма небольшая», - говорит коммерческий директор DNS Development Андрей АРТАМОНОВ.

Отметим, что льготную ипотеку можно оформить в дистанционных каналах, не нарушая режима самоизоляции. Первыми в дистанционном формате начали принимать заявки на ипотеку с господдержкой по льготной ставке 6,4% годовых с 21 апреля 2020 года Сбербанк и ДомКлик. Запущен полностью дистанционный процесс оформления ипотечной сделки, который позволяет приобрести квартиру в новостройке по сниженной ставке без поездок в банк.

В случае необходимости сотрудники банка, обеспеченные средствами индивидуальной защиты, приезжают домой к клиенту для выпуска усиленной электронной цифровой подписи, подписания кредитной документации и отправки документов на регистрацию перехода прав собственности в электронном виде.

Падение спроса

В первом квартале 2020 года эксперты отмечали возросший спрос клиентов на ипотеку, многие спешили закрыть сделки в кратчайший срок, опасаясь сильной волатильности на рынках.

В апреле спрос несколько снизился. «Главный тормоз в части розничного кредитования – это неопределенность в жизни людей, они не готовы увеличивать долговую нагрузку. И ужесточение банками кредитных процедур (так называемого скорринга) при анализе и рассмотрении кредитных заявок»,- рассказали в пресс-службе банка «Открытие».

Марк Гойхман также отмечает общее снижение спроса на ипотеку. «Во-первых, ипотека потеряла свою актуальность именно из-за режима самоизоляции. Во-вторых, вследствие неопределённости с дальнейшими доходами, работой и прочими моментами. Так, Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) отмечает, что за неделю в середине апреля число заявок на ИЖК составило лишь 61% по сравнению с третьей неделей марта. Есть вероятность, что при снятии режима самоизоляции и в случае постепенного восстановления экономики после него льготная ипотека может быть достаточно востребованной», - комментирует эксперт.

Новые проекты

Согласно постановлению правительства Приморского края №289-пп от 03.04.2020 года, на организации, осуществляющие строительство объектов, указ президента РФ «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением коронавирусной инфекции» не распространяется.

Андрей Артамонов:

- Наши объекты возводятся в прежнем режиме и согласно графику. В поселке «Новый Де-Фриз» на начало мая достраивались последние 10 коттеджей, в течение месяца они будут переданы в отдел продаж. В третьем квартале стартуют продажи таунхаусов и дуплексов.

Также в третьем квартале будут сданы и выпущены в продажу первые дома в ЖК «Формат». Жилой комплекс строится в поселке Зима Южная Надеждинского района и будет состоять из 12 жилых домов переменной этажности. В 2022 году в ЖК «Формат» построим школу и детский сад.

У нас появился и новый амбициозный проект города на 25 тыс. человек – ДНС Сити. Располагаться «новый город» будет на территории поселка Новый. Старт строительства - в 2022 году, на сегодняшний день идет разработка мастер плана.

На сегодняшний день в продаже у нас только коттеджи в поселке Новый Де-Фриз, дома подходят под «Дальневосточную ипотеку» 2%, и в большей степени покупатели пользуются ею. 70% продаж во второй очереди - с использованием именно «Дальневосточной ипотеки». По остальным проектам еще говорить рано.

На фото: Льготная ипотека призвана спасти строительную отрасль.

Фото из архива

Анна МАЦОВСКАЯ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.