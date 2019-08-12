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На пенсию можно попасть "не выходя из дома"
Делается это очень просто
С начала года более 21 тысячи приморцев «не выходя из дома» обратилось с заявлением о назначении пенсии и выборе способа ее доставки.
При наличии регистрации на Портале госуслуг заявление о назначении пенсии можно подать через «Личный кабинет гражданина» на сайте Пенсионного фонда России (www.pfrf.ru).
Отделение ПФР по Приморскому краю обращает внимание, что у каждого гражданина есть ряд документов личного хранения (трудовая книжка; справки, подтверждающие периоды работы, не внесенные в трудовую книжку; военный билет; свидетельства о рождении детей; справки, уточняющие особый характер работы или условий труда, необходимых для назначения льготной пенсии и подтверждающих постоянную занятость на льготной работе и др.), эти документы необходимо предоставить в Пенсионный фонд, иначе расчет пенсии будет произведен по тем сведениям, что есть в базе ПФР.
Чтобы на дату возникновения права на пенсию в наличии были все необходимые документы, а их содержание и оформление соответствовало требованиям законодательства, органы Пенсионного фонда предоставляют возможность заблаговременного сбора и проверки документов, подтверждающих пенсионные права граждан. Сотрудники Пенсионного фонда проведут оценку сведений, содержащихся в представленных документах, их соответствие данным персонифицированного учета, правильность их оформления; подскажут, какие документы нужно собрать каждому конкретному гражданину. Обратиться за проведением данной заблаговременной работы можно за 1 год до наступления права на пенсию по старости.
Таким образом, при предоставлении «личных» документов, необходимых для назначения пенсии, на этапе заблаговременной работы и подачи заявления о назначении пенсии через «Личный кабинет гражданина» можно получить пенсию «не выходя из дома».
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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