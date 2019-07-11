Рубль живет своей жизнью

Что будет происходить с российской валютой в 2019 году

При условии отсутствия новых серьезных санкций и непредвиденных геополитических осложнений, в 2019 году рубль будет чувствовать себя стабильно. При этом, значительного укрепления российской национальной валюты ожидать не стоит, а для диверсификации портфеля своих сбережений можно использовать, в числе прочего, и китайский юань, и гонконгский доллар.

О том, как будет развиваться ситуация на валютных рынках корреспонденту газеты «Золото Рог» в эксклюзивном интервью рассказал глава управления рыночных исследований и аналитики ПАО Росбанк Юрий ТУЛИНОВ.

- Как будет развиваться в ближайшее время ситуация в паре «рубль-доллар», и что будет влиять на нее?

- По нашим прогнозам, до конца 2019 года произойдет небольшое ослабление рубля против доллара. Сейчас курс держится на отметке плюс минус 64 рубля за доллар, в ближайшие месяцы скорректируется до 66,4-66,5. Однако уже в первой половине следующего года курс вернется к отметке 65,5 рублей за доллар.

Если говорить о причинах колебаний, то, в первую очередь, нужно отметить сезонность. Россия – экспортоориентированная страна, в первом квартале года идут наиболее крупные поставки углеводородов на экспорт, а импорт слаб – в дальнейшем в течение года данное соотношение разворачивается.

Если же смотреть более глобально, то необходимо держать в голове фактор, из-за которого рублю будет трудно укрепиться. Речь идет о «бюджетном правиле», введенном Министерством финансов. Нефтегазовые доходы бюджета в превышение определенной «базовой» цены не тратятся, а накапливаются в резервы. Сегодня мы видим, что рубль очень слабо реагирует на движение нефтяных котировок.

При этом есть и факторы, под влиянием которых рубль не должен серьезно падать в цене: это, прежде всего, интерес иностранных инвесторов к российским активам. В России все еще высоки процентные ставки, при том, что макроэкономическая ситуация довольно стабильная, поэтому мы наблюдаем активную покупку иностранными инвесторами российских акций и облигаций. Что же касается эпизодов ослабления рубля, то чем слабее курс, тем интереснее в этот момент занимать длинные позиции. Мы сейчас не учитываем какие-то резкие геополитические изменения ни в хорошую, ни в плохую сторону.

- Сможет ли торговая война между США и Китаем сыграть на руку российской экономике и предприятиям?

- От торговой войны можно увидеть даже выгоды для других стран. Неопределенность, которую она провоцирует, негативно влияет на перспективы экономического роста не только в Китае, но и в США. Чем медленнее экономический рост в США, тем крепче ожидания, что американский центральный банк (ФРС) смягчит свою политику, что в итоге окажет положительный эффект на валюты других стран.

Но, безусловно, торговые войны имеют разные последствия: и нефть может падать, и на короткое время инвесторы могут продавать активы развивающихся стран. Но в долгосрочной перспективе эффект будет сбалансированным.

- А как будет вести себя в этом году евро?

- Европейские экономисты Societe Generale ожидают, что курс всех ключевых валют развитых стран в ближайшие кварталы будет укрепляться против доллара. Это связано с тем, что цикл роста американской экономики плавно подходит к концу. Мы не говорим о резком коллапсе в США, как это было в 2008 году, а, скорее, о ситуации, когда растущая на 2-3% экономика начнет расти на 0,5-1% в год. По этой причине инвесторы будут переводить свои активы из долларов в валюты других стран. Сейчас евро по отношению к доллару держится на отметке 1,12. Наши коллеги, прогнозирующие Европу, верят, что на конец года соотношение евро-доллар будет равно 1,16, а к середине следующего года – 1,24. Далее – даже до 1,30.

Курс фунта стерлингов, который сейчас составляет 1,26 к доллару, подрастет до конца года до 1,30, и чуть ли не 1,40 – в следующем. Мы видим достаточно активное движение против доллара. По паре «рубль-евро» значение сейчас 72-73. К концу года мы уйдем до 77 рублей за евро, а в следующем году – даже выше 80.

- Традиционно, жителям и предприятиям Дальнего Востока интересна китайская национальная валюта…

- Сейчас юань против доллара находится на уровне 6,9. Коллеги из Societe Generale, анализирующие Китай, ожидают, что на короткое время юань уйдет за отметку 7 из-за влияния торговых трений. В следующем году прогноз в отношении доллара – до 7,15 юаней, но в перспективе трех-четырех лет мы верим в возвращение на уровень 6,5 юаня за доллар. Российская национальная валюта сейчас держится на отметке 9,4 за юань. По прогнозу курс укрепится до 9,1, а затем вновь вернется к сегодняшним уровням.

Сама по себе китайская валюта интересна для инвестирования. Центральный Банк Китая – это банк, имеющий огромные резервы. У Китая есть практически неограниченные возможности по защите своей валюты, поэтому любое ослабление юаня ниже отметки 7 продолжительное время не продержится. Китайцы заинтересованы в том, чтобы иностранные инвесторы вкладывались в экономику «Поднебесной», а для этого валюта должна вести себя стабильно.

- На фоне таких изменений увеличились ли расчеты российских предприятий в юанях?

- Мы видим, что многие экспортеры, по крайней мере, в прошлом году, думали о том, чтобы уходить от доллара в другие валюты, особенно когда были приняты жесткие санкционные решения против некоторых российских компаний-экспортеров. Бизнес задумался, что случится, если вдруг аналогичные меры будут применены и к ним. Некоторые успели перевести контракты, остальные думают.

Те компании, с которыми взаимодействуем мы, и которые ориентированы на европейский рынок, переводят контракты в евро. Те, кто ориентируется на азиатский рынок, выбирали юань и гонконгский доллар. При этом необходимо понимать, что мы находимся в ситуации, когда на долларовые расчеты приходится почти половина оборота валютного рынка в мире. Быстро уйти от доллара не получится.

Но власти США сейчас применяют стратегию, результаты реализации которой могут им самим не понравиться. Вводя санкции против России, обсуждая торговые ограничения против Китая, Европы, Кореи, Японии, они, в том числе, стимулируют и сокращение операций в долларах большим количеством стран (не только Россией), и переход на альтернативные валюты, к примеру, евро и юань.

- В очередном обзоре финансовых рисков Банка России, помимо прочего, говорится о росте в последние месяцы валютизации депозитов. Чем вызвана такая тенденция и как, на ваш взгляд, она будет развиваться?

- Центральный банк в этом обзоре отмечает достаточно краткосрочный тренд. По цифрам, действительно, в начале этого года мы наблюдаем приток средств на долларовые счета в банках: чуть больше 9 млрд долларов, прежде всего, за счет физических лиц (+6.2 млрд). Но если взять динамику в годовом сопоставлении (например, значение на 1 мая этого года относительно 1 мая прошлого года), получится немного другая картина. Сейчас депозиты населения прирастают на 5,9% относительно аналогичного периода прошлого года, но еще не так давно они падали на 7,5%. То есть сейчас мы видим ускорение роста пассивов, которое лишь компенсирует предшествовавший этому спад.

Почему россияне выбирали валютные вклады? Банки были заинтересованы в том, чтобы под конец прошлого года нарастить свои долларовые ресурсы, так как существовали некоторые опасения в части санкций со стороны США. Некоторые банки запасались «на всякий случай», поднимали ставки по валютным вкладам, делая предложение для клиентов интереснее. Кроме того, курс рубля относительно доллара в последние месяцы был достаточно устойчивым, что было воспринято вкладчиками как сигнал к открытию долларовых депозитов.

Стоит понимать, что российские банки имеют прямые стимулы со стороны Центрального Банка, чтобы не вести масштабные валютные операции по обе стороны баланса. Выдавая валютный кредит, банк ощущает большее давление на капитал, чем выдавая рублевый. Привлекая валютный вклад, банк перечисляет больше на счет обязательных резервов в ЦБ, чем привлекая рублевый. Поэтому рост ставок по валютным вкладам и увеличение количества самих валютных вкладов уже замедляется. Банки начинают понижать ставки по депозитам, ЦБ недавно снова повысил норму обязательных резервов по валютным вкладам. Эти действия дестимулируют банки привлекать большие суммы в валюте.

Мы, разумеется, никуда не уйдем от валютной компоненты в пассивах банков, так как мы экспортоориентированная страна, и россияне продолжают рассматривать доллар как интересный защитный инструмент для капитала. Однако та долларизация, о которой мы говорим сейчас, - это не глобальный устойчивый тренд, а следствие краткосрочных факторов.

ВОПРОС РЕБРОМ

- Понятное дело, и на значительное укрепление рубля, например, до 30-40 рублей в ближайшем будущем рассчитывать не стоит?

- Существует естественный механизм, по которому практически невозможно представить такую ситуацию, - это интервенции Минфина. Можно сказать, что большая часть «позитива» скупается Минфином и откладывается на будущее.

Думаю, не стоит фокусироваться на том, как вернуться в те времена, когда доллар стоил 30 рублей. Скорее, следует видеть плюсы в том, что происходит сейчас: рубль чувствует себя стабильно в условиях, когда юань и евро резко скачут, стоимость нефти колеблется от 80 долларов за баррель до 50-60 за короткое время. Думаю, это более чем неплохо.

На фото: Глава управления рыночных исследований и аналитики ПАО Росбанк Юрий Тулинов: «По нашим прогнозам, до конца 2019 года произойдет небольшое ослабление рубля против доллара - до 66,4-66,5. Однако уже в первой половине следующего года курс вернется к отметке 65,5 рублей за доллар».

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