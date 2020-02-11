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Дальневосточный банк и международная платежная система JCB объявили о начале выпуска карт JCB и "Мир"-JCB

11 Февраля 2020, 14:37 | Приморье

«Дальневосточный Банк», который в этом году отметит 30 лет успешной финансовой деятельности,  стал  четвертым банком в России,  приступившим к выпуску  карт  международной платежной системы JCB

ПАО «Дальневосточный банк» - один из крупнейших банков на финансовом рынке Дальнего Востока и Восточной Сибири, который по ряду ключевых показателей входит в ТОП-100 банков по версии национального рейтингового агентства «Эксперт РА».

Международная платежная система JCB, основанная в Японии, - одна из крупнейших в мире, более 130 миллионов человек являются держателями карт JCB в 24 странах и территориях, а сами карты принимаются  более чем в 33 млн торгово-сервисных предприятий по всему миру.

«Дальневосточный Банк» начинает выпуск карт JCB Standard и Platinum, а также кобейджинговых карт «Мир»-JCB Standard. Держателям карт предоставляются эксклюзивные привилегии и скидки в ресторанах, магазинах, аэропортах, туристических агентствах по всему миру. Дополнительно к основным привилегиям от платежной системы JCB, держатели карт JCB Standard будут получать  кэшбэк 5% на покупки в дьюти-фри, категории  «такси» и «фаст-фуд» и 0,5% на все остальные транзакции, а держатели карт JCB Platinum смогут получить кэшбэк до 7% при покупках в дьюти-фри, сувенирных магазинах и ресторанах.

«Реализация новых векторов развития  с использованием   преимуществ современных  платежных инструментов  - это  закономерный  этап роста розничного бизнеса «Дальневосточного банка». Первыми в Приморском крае приступив к обслуживанию и выпуску карт международных платежных систем, за 30 лет  мы сохранили и упрочили  наше лидерство. На  сегодняшний день   на всей территории нашего присутствия общее количество выданных банком карт  превышает  миллион, и наш многолетний опыт по эмиссии и обслуживанию банковских карт позволяет  предоставлять    клиентам банка высококачественные продукты и услуги, обеспечивающие  расширенный функционал и удобство расчетов как в России, так и за рубежом»,- подчеркнул Президент ПАО «Дальневосточный банк» Валерий ПАВЛЮК.

«Количество российских туристов с Дальнего Востока в Японию, так же, как и количество японских туристов во Владивосток, продолжает расти, что делает  данный регион одним из самых перспективных для платежной системы JCB,- комментирует Кимихиса ИМАДА, Президент и Главный операционный директор Джей Си Би Интернэшнл Ко., Лтд., - Мы уверены, что  выпуск карт JCB и «Мир»-JCB «Дальневосточным Банком» отвечает потребностям жителей Дальнего Востока, которые смогут использовать все привилегии карт JCB на таких популярных направлениях,  как Япония, Южная Корея, Таиланд, Вьетнам и другие страны Юго-Восточной Азии».

Платежная система JCB - одна из ведущих международных платежных систем, основанная в Японии в 1961 году. В 1981 году JCB стала первой платежной системой Азии, которая вышла на международный рынок. JCB продолжает активно развивать сеть приема карт во всем мире, сотрудничая с лидерами рынка и поддерживая партнёрские отношения с торгово-сервисными предприятиями. Благодаря успешному развитию бизнеса и предоставлению услуг самого высокого уровня компания удерживает ведущие позиции на рынке, а карты JCB получили международное признание и высокую лояльность клиентов. Дополнительная информация о JCB доступна на официальном сайте компании на русском языке: http://www.ru.jcb/ru/, и на английском языке - http://www.global.jcb/en/.

ПАО «Дальневосточный банк» - универсальный финансовый институт, основанный в 1990 году во Владивостоке  и  занимающий ведущие позиции на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири. В «Дальневосточном Банке» обслуживается более 16 000 корпоративных клиентов и предприятий малого и среднего бизнеса, занятых во всех основных отраслях экономики, а также около 200 тыс. частных клиентов. Его  филиальная сеть насчитывает   более 30  точек присутствия  в Приморском, Хабаровском,  Камчатском, Красноярском краях,  Иркутской, Сахалинской, Амурской и Еврейской автономной областях,  республиках Хакасия и Бурятия. Дополнительная информация  о ПАО «Дальневосточный банк» доступна на официальном  сайте www.dvbank.ru.

На фото: Президент ПАО «Дальневосточный банк» Валерий Павлюк и Президент и Главный операционный директор Джей Си Би Интернэшнл Ко.,Лтд. Кимихиса Имада.

Фото ПАО «Дальневосточный банк».

На правах рекламы. ПАО «Дальневосточный банк». Генеральная лицензия ЦБ РФ
№ 843 от 09.02.2015

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: Дальневосточный банк  jcb  платежная система  мир 



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