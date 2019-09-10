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МСП Банк: получите кредит тогда, когда это нужно
МСП Банк продолжает поддерживать проекты малого и среднего бизнеса на Дальнем Востоке. Соглашение о предоставлении двух кредитов по льготной ставке компании из Еврейской автономной области было подписано в ходе Восточного экономического форума (ВЭФ).
Подписи под документами поставили председатель правления МСП Банка Дмитрий ГОЛОВАНОВ и директор ООО «Центр Безопасности» Леонид БЕЛОГЛАЗОВ. В церемонии подписания кредитного соглашения принял участие губернатор Еврейской АО Александр ЛЕВИНТАЛЬ.
МСП Банк предоставит компании из Биробиджана финансирование на общую сумму 32 млн рублей по льготной ставке 8,5% годовых по программе субсидирования Минэкономразвития РФ для реализации двух проектов в рамках исполнения государственного контракта. Кредиты пойдут на выполнение работ по благоустройству городской среды и на строительство центра управления в кризисных ситуациях.
Заказчиком строительства в Биробиджане современного центра по предотвращению чрезвычайных ситуаций является управление МЧС по Еврейской АО. Компания «Центр Безопасности», выигравшая подряд на строительство объекта, уже приступила к строительству. Кредит от МСП Банка позволит в кратчайшие сроки профинансировать поставку материалов и оборудования – основные инвестиционные расходы при реализации данного проекта. Ввести здание в эксплуатацию планируется в мае-июне 2020 года.
- «Центр безопасности» - наш давний клиент с хорошей кредитной историей. Компания активно работает в сфере строительства по госзаказу. Строительство крупных объектов – это наше нишевое направление, а для компаний Дальнего Востока в нашем банке действует льготная ставка, - отметил председатель правления МСП Банка Дмитрий ГОЛОВАНОВ.
- Реализация проекта позволит нашему региону получить современнейший центр, который позволит оперативно реагировать на ЧС. Для Дальнего Востока это крайне важная тема, - подчеркнул губернатор Еврейской АО Александр Левинталь. – Важно, что строительством объекта занимается компания из нашего региона. Поддержка со стороны МСП Банка позволит ей вести стабильную работу, поскольку финансирование по госконтракту осуществляется траншами.
- Мы работаем с МСП Банком в течение трех лет. Условия, предлагаемые банком, нас полностью устраивают, - отметил директор компании «Центр Безопасности» Леонид Белоглазов. – В будущем мы планируем участвовать в реализации госпрограмм по переселению из ветхого жилья и строительству социальных объектов.
Отметим, что в прошлом году МСП Банк предоставил кредит по льготной ставке для реализации еще одного социально значимого проекта в ЕАО. При финансовой поддержке банка в Биробиджане строится современный плавательный комплекс, предназначенный, в том числе, для реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья. Этот проект относится сразу к четырем приоритетным для МСП банка направлениям – это женское предпринимательство, продукты для Дальнего Востока, поддержка спорта, социальное предпринимательство.
Еще одно соглашение председатель правления МСП Банка Дмитрий Голованов на полях ВЭФ подписал с вице-губернатором Приморского края Константином БОГДАНЕНКО. Банк и администрация Приморья договорились о сотрудничестве по приоритетным направлениям поддержки МСП в туризме и сельском хозяйстве, обладающих высоким потенциалом роста и синергетическим эффектом влияния на развитие экономики Приморского края. Для достижения этого эффекта планируется выстроить систему финансовой поддержки региональных субъектов МСП и поддержки субъектов МСП, реализующих проекты в моногородах.
Досье "Золотого Рога": Начиная с 2017 года, МСП Банк открыл свои офисы во всех регионах Дальневосточного федерального округа. Банком разработаны кредитные продукты с льготными условиями специально для дальневосточных субъектов малого и среднего предпринимательства. Кроме того, МСП Банк фокусируется на поддержке проектов на территориях опережающего развития и приграничных территориях.
Фото автора
Артём СТРОГИН. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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