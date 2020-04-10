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Банк "Приморье" представляет новый вклад "75 лет Победы"

10 Апреля 2020, 13:43 | Приморье
Депозит с повышенной ставкой приурочен к юбилею Великой Победы

День Победы в Великой Отечественной войне, который в нашей стране отмечается 9 мая, без преувеличения – настоящий символ гордости за тех, кто отстоял свободу и независимость нашей страны, символ решимости и воли русского народа. Банк «Приморье» в преддверии великого праздника представил новый вклад в рублях с повышенной процентной ставкой – «75 лет Победы».

- Мы чтим память героев Великой Отечественной Войны и ценим их подвиг, ценим то, что они сделали для Победы. День Победы — это праздник, важный для каждой семьи и каждого гражданина нашей страны. Предложение клиентам повышенных ставок по вкладу, приуроченному ко Дню Победу, становится хорошей традицией в Банке «Приморье». А сейчас к тому же самое время подумать о выгодном вложении и сохранении средств под фиксированную процентную ставку на весь период действия депозита. Стоит отметить, что вклад «75 лет Победы» доступен всем – его может открыть любой клиент, — комментирует заместитель Председателя Правления — Директор департамента розничного бизнеса ПАО АКБ «Приморье» Анна Талызина..

Преимущества вклада «75 лет Победы» от Банка «Приморье»: повышенная ставка до 6,25% годовых, два варианта сроков размещения (181 и 385 дней), возможность открыть вклад как в отделениях, так и дистанционно, без посещения офиса Банка, через Мобильное приложение Банк «Приморье» или интернет-банк. Минимальная сумма вклада не ограничена. Пополнение вклада возможно в течение 60 дней с даты открытия депозита наличными через кассы Банка или безналичным путем, переводом с других счетов клиента, например, в Мобильном приложении или в терминалах через пластиковую карту. Также при открытии можно выбрать способ выплаты процентов: по окончанию срока вклада с ежемесячной капитализацией процентов или ежемесячно с зачислением на текущий счет или пластиковую карту (если она есть). При льготном досрочном расторжении вклада проценты по вкладу начисляются и выплачиваются Вкладчику за фактический срок размещения вклада в Банке из расчета ставки (процентов годовых) / гарантированной минимальной ставки (процентов годовых). Подробную информацию по вкладу можно посмотреть на сайте Банка, в офисах Банка или у специалистов Контакт-центра по бесплатному номеру 8 800 200 20 86.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

 

 

 

 
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Теги: 75 лет Победы  банк  банк приморье  вклады 



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