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Ипотека может быть доступной

09 Августа 2019, 11:35 | Приморье

По данным Корпорации развития жилищного строительства (КРЖС), с начала реализации в Приморье программы «Доступная ипотека» льготные ипотечные займы получили уже 172 семьи, на общую сумму 327,7 млн рублей.

«При покупке квартиры в строящемся доме минимальная ставка составит 6,45%, готового жилья – 6,8%. Всего на доступную ипотеку подано 334 заявки, при этом процент отказа составляет не более 10%. Основные причины: отрицательная кредитная история, наличие задолженности», – сообщили специалисты КРЖС.

Напомним, льготный займ по программе «Доступная ипотека» выдается работникам бюджетных учреждений здравоохранения, культуры, образования, оборонно-промышленного сектора, научным сотрудникам, инвалидам или членам семей с детьми-инвалидами, семьям, у которых начиная с 1 января 2018 года родился первый ребенок, а также гражданам, которые являются участниками государственных или муниципальных программ и имеют право на получение социальных выплат, субсидий, сертификатов на приобретение, строительство жилых помещений за счет средств бюджетов всех уровней.

КРЖС также реализует программу «Семейная ипотека с государственной поддержкой». Получить займ на приобретение жилплощади по льготной ставке под 6% годовых или рефинансировать действующую ипотеку могут семьи с двумя и более детьми, появившимися на свет с 1 января 2018 года. Кредит можно взять и под 5%, если второй или последующий ребенок родился в период с 1 января 2019 года, – такое нововведение распространяется на дальневосточников.

Еще один инструмент, который в самое ближайшее время станет доступен жителям Дальнего Востока – программа «Дальневосточная ипотека». Проект программы уже согласован на правительственной подкомиссии, которая проходит под председательством вице-премьера РФ Юрия ТРУТНЕВА. Кредит будет выдаваться под 2% годовых молодым семьям и участникам программы «Дальневосточный гектар», которые собрались строить дом на земле.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

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Теги: ипотека 



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